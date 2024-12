Mientras Viotti muestra dudosas estadísticas, los accidentes se suceden sin solución de continuidad en Rafaela

Viotti llama a conferencia de prensa y con él funcionarios de dudosa sappiencia presentan estadísticas aún más dudosas, dicen que los accidentes bajaron casi un 35% y atribuye esa dudosa merma al accionar de su gobierno, mira por el espejo retrovisor y carga con la administración anterior, falta que se proclame mesías y cartón lleno.

Mientras hace esas apreciaciones más que dudosas, en Rafaela los accidentes de tránsito no merman y por el contrario, se suceden más aún.

Ayer fue un día "terrible" si cabe la expresión, durante toda la jornada se sucedieron accidentes en diferentes puntos de la ciudad, el control fue muy pobre y las consecuencias lógicamente fueron las esperadas, cuando se actúa sin una política concreta, se improvisa y no hay experiencia ni antecedentes que avalen a los responsables de un área tan sensible, las consecuencias no pueden ser otras.

En el día de hoy, la lista se volvió a incrementar, un nuevo accidente ocurrió a tan solo 500 metros de dónde perdiera la vida un joven el sábado pasado. El conductor de la motocicleta estaba acompañado por una chica y ahora lucha por su vida en el Hospital Cullen. nuevamente la imprudencia, nuevamente la falta de control y de políticas acordes.

Hoy también se dio a conocer que a raíz del accidentes que se produjo el Jueves pasado en la intersección de Santiago Shine y Bv. Santa Fe, dejó de existir un hombre de 80 años. Una nueva vida se va, sigue la negligencia y la incapacidad.

A esta altura es inconcebible que el señor intendente difunda dudosas estadísticas, es hora de que las autoridades se pongan a trabajar en serio, que se den cuenta que estamos hablando de vidas y no de votos.