Guía FASHION del nuevo 'effortless' parisino: 12 trucos que hemos aprendido de las francesas más estilosas

La estética effortless parisina es el reflejo de elegancia sin esfuerzo, looks donde todo se combina de forma natural pero impecable. Las influencers francesas han conseguido vestirse con este estilo y sin parecer que se le pongan mucho empeño. Desde prendas básicas que son imprescindibles hasta detalles que marcan la diferencia, este estilo destaca por su versatilidad y simplicidad. Aquí te enseñamos trucos que hemos aprendido de las francesas con más estilo, para que puedas incorporarlos en tu armario y ser la más elegante, sin complicaciones.

La camisa blanca es un imprescindible

Las camisas blancas son una prenda recurrente en el mundo de la moda y las parisinas las incorporan en sus looks a diario, sin importar la temporada, ya sea invierno o verano. Es una pieza atemporal e imprescindible tanto para conjuntos arreglados como para otros más desenfadados y effortless. Para lograr un estilo más acorde a la estética parisina, escoge una amplia y de corte holgado, ya que la comodidad, para las francesas, es lo primero. Este invierno, combínala con pantalones de cuero, unas bailarinas y una bomber.

Las 'blazers' elevan los looks

¿Qué es un look sin una blazer? Esta prenda tiene el poder de elevar cualquier conjunto en cuestión de segundos, manteniendo siempre un aire cómodo y effortless. Por ejemplo, si llevas unos vaqueros y una camiseta básica, simplemente añadiendo una blazer, ya sea entallada o más oversize, conseguirás un estilo parisino lleno de elegancia. Esta es una prenda que tenemos (o deberíamos tener) todas en nuestro armario. Las opciones más versátiles son las azul marino, negras o de cuadros marrones.

El pelo desenfadado también es elegante

Si algo saben hacer muy bien las francesas es dominar el look desenfadado, manteniendo siempre un estilo chic, favorecedor y natural. Ya sea en melena suelta o en un recogido improvisado, consiguen ese toque de aparente descuido que, en realidad, está lleno de intención. El truco está en la naturalidad y simplicidad, siempre con un toque de elegancia, pudiendo decir: "me levanté así". El moño desenfadado con mechones sueltos combina genial con un look más formal, logrando así un equilibrio entre lo relajado y lo sofisticado.

La gabardina como prenda final

Es como una segunda piel para las francesas, el toque final perfecto. Más allá de ser funcional y protegernos de la lluvia, tiene el poder de transformar un conjunto sencillo en uno interesante con varias capas. ¿Sus posibilidades? Puedes llevarla corta, larga, asimétrica, fluida, más estructurada… El truco está en dejar que sea la protagonista de cada look. Por ejemplo, combina con un total look negro para robar miradas, o con vaqueros y una camiseta básica para un aire desenfadado pero chic.

Tops y camisetas básicas como piezas todoterreno

Las camisetas y tops básicos son un as bajo la manga. Son el truco infalible para completar looks espectaculares, o para empezarlos, como un lienzo en blanco lleno de posibilidades. Pueden ser de tirantes, de manga corta, larga, ajustadas, sueltas... Da igual, pero es necesario tener una (o más) en tu armario para poder crear una infinidad de estilismos. Por ejemplo: botas, falda midi y una chaqueta cropped, para un look casual, pero especial.

Las botas con tacones pulen el look

¿Buscas un look relajado y lleno de estilo? Las botas de tacón son tu mejor aliado. Desde aquellas de caña alta en cuero hasta los versátiles botines, este calzado creará un equilibrio perfecto entre lo desenfadado y lo arreglado, puliendo los looks. Nos encanta cómo quedan con pantalones rectos, sobre todo si las botas acaban en punta. Si prefieres algo más atrevido, combínalas con minifaldas y medias; este combo alargará visualmente tu silueta. Si no eres fan de los tacones, te recomendamos que escojas unas de tacón ancho, para así ir cómoda y elegante en cualquier ocasión.

Usa tiro alto para alargar la silueta

Uno de los grandes trucos que hemos aprendido de las influencers francesas es que los pantalones de tiro alto pueden ser tu mejor aliado para estilizar tu figura cuando lleves looks desenfadados. Este tipo de corte no solo alarga tu figura, sino que también define tu cintura y crea una silueta más refinada y sofisticada, algo perfecto para cuando llevamos un jersey o una camiseta, con unas zapatillas, dando ese toque de elegancia. Ya sea con pantalones anchos o ajustados, o incluso con faldas, el tiro alto nunca falla para conseguir una figura estilizada y chic.

Las bailarinas pegan con todo

Las bailarinas son un "sí" en toda regla, sea cual sea la ocasión. Las francesas tienen una habilidad impresionante para hacer que estos zapatos queden absolutamente fabuloso. Las bailarinas se adaptan a todos los looks, desde un conjunto con vaqueros de tiro alto hasta un vestido midi. Son cómodas, versátiles y, lo mejor de todo, mantienen ese toque effortless que las convierte en la mejor opción para un día ajetreado por la ciudad. Un par de bailarinas con detalles como un lazo o en punta son el toque perfecto.

Las chaquetas 'cropped' estilizan

Es difícil ver a las influencers francesas sin lucir una chaqueta cropped varias veces a la semana. Este tipo de chaqueta que termina justo por encima de la cintura, es la clave para crear looks con buenas proporciones, además de estilizar mucho porque alargan la silueta. Combinan genial con pantalones de tiro alto, o incluso sobre camisetas más largas, para generar capas y estructura sin perder elegancia y naturalidad. Ofrecen un equilibrio entre lo cómodo y lo estiloso, algo muy característico del estilo francés effortless.

Los jerséis, siempre de colores neutros

Las francesas dominan el arte de la simplicidad, pero nunca van aburridas o sin estilo. ¿Increíble verdad? Una de sus claves son los jerséis de colores neutros. Enbeige, gris, blanco o negro, son la base de sus looks chics y atemporales. Además de que son fáciles de combinar, transmiten elegancia minimalista sin esfuerzo. Son el lienzo perfecto para crear combinaciones sencillas pero elegantes, como con vaqueros rectos, acampanados o incluso con vestidos. Son perfectos para mantener el estilo effortless con un aire de sofisticación casual.

Los vaqueros como prenda base

Los vaqueros son sin duda una de las prendas más solicitadas de las influencers francesas y no es para menos. Son la base perfecta para cualquier look, y su versatilidad no tiene límites. Los rectos son sus favoritos, sobre todos los que llegan justo por encima del tobillo. Lo combinan con todo, desde blusas, hasta chaquetas de cuero o abrigos largos. La clave radica en la sencillez, para lograr ese look relajado pero cuidadosamente elegido.

Complementos básicos: bolso, gafas de sol y bufanda

Un look nunca está completo sin los accesorios. Las influencers francesas optan por piezas básicas pero de alta calidad, como un bolso sencillo pero elegante, unas gafas de sol clásicas y un pañuelo de seda para los meses cálidos, o una bufanda para los fríos. Estos detalles transforman cualquier look en algo especial. Son la clave para lograr un estilo de diez sin esfuerzo. La bufanda es muy común que la lleven en la cabeza, a forma de balaclava, para cubrirse del frío y mantener esa imagen desenfadada, pero que en realidad sí que está cuidada.

