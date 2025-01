‘Dewy skin’: el maquillaje tendencia que consigue una piel mucho más hidratada, brillante y rejuvenecida

La piel luminosa y jugosa, como recién salida del agua, sigue conquistando el mundo de la belleza. El maquillaje dewy skin, o piel efecto mojado, es la última tendencia que busca recrear ese efecto natural y radiante que tanto nos gusta. Pero, ¿qué es exactamente este maquillaje y cómo podemos lograrlo? Acompáñanos a descubrir los secretos de este look que te hará brillar estas navidades.

Esta tendencia no solo te hará lucir más joven y radiante, sino que también te dará un aspecto fresco y saludable. Un maquillaje perfecto para cualquier ocasión, desde una cena romántica hasta una fiesta. Adapta la intensidad del brillo según tu estilo personal y el evento al que asistas. ¿Quieres saber cómo conseguir este maquillaje? Te lo contamos a continuación.

¿Qué es el 'dewy skin'?

Este tipo de maquillaje va más allá de una simple base. Se trata de crear una piel hidratada, luminosa y con un aspecto saludable. Para ello, la clave está en resaltar la belleza natural, realzando sus puntos fuertes y minimizando las imperfecciones. Esta tendencia se caracteriza por un acabado húmedo y jugoso, como si la piel estuviera hidratada desde el interior.

Piel hidratada, brillante y rejuvenecida

El maquillaje dewy skin va más allá de una simple tendencia; es un arte que captura la esencia de una piel joven y saludable. Al aplicar productos que imitan su humedad natural se logra un efecto luminoso y jugoso que difumina las líneas de expresión y unifica el tono. Este tipo de maquillaje no solo realza la belleza natural, sino que también crea una ilusión óptica que hace que la piel parezca más firme y elástica. A continuación te mostramos el paso a paso.

Primer paso: hidratación en profundidad

Para lograr un maquillaje dewy skin radiante y duradero, la hidratación es clave. Una piel bien hidratada es el lienzo perfecto para cualquier look. Opta por una crema hidratante rica y nutritiva que se adapte a las necesidades específicas de tu piel. Aplícala generosamente antes de maquillarte y permite que se absorba por completo. Esta paso garantizará que tu maquillaje se vea fresco y luminoso durante todo el día.

Hydrance gel en crema facial hidratante, de Avène

Un bálsamo fresco y ligero que proporciona una hidratación intensa y duradera a las pieles sensibles y deshidratadas. Su fórmula, enriquecida con agua termal, calma y suaviza la piel, aliviando las sensaciones de tirantez. La textura gel-crema se funde con la piel, dejando una sensación de confort inmediato. Este producto rellena la epidermis, mejorando la elasticidad y restaurando el equilibrio hídrico de la piel. Precio: 25,95 euros.

Segundo paso: prebase iluminadora

Este producto prepara la piel, creando una base uniforme y potenciando la luminosidad natural. Las partículas de luz que contienen las prebases reflejan la luz de manera estratégica, difuminando las imperfecciones y consiguiendo un efecto de piel radiante. Al aplicarla sobre tu rostro antes del maquillaje, estarás asegurando un acabado más luminoso, bonito y sobre todo duradero.

Hydra Pro Glow, de Kiko Milano

Su fórmula, enriquecida con ácido hialurónico, hidrata intensamente la piel, rellenando las líneas de expresión y suavizando la textura. Además, contiene extracto de semilla de cebada, que ilumina la tez y unifica el tono, creando una base perfecta para el maquillaje. Al aplicar este producto antes de la base de maquillaje, la piel queda más suave, luminosa y preparada para recibir los pigmentos del maquillaje. Precio: 20,99 euros.

Tercer paso: base de maquillaje ligera

Opta por una base de maquillaje con una cobertura ligera o media, que permita que tu piel respire y mantenga su aspecto natural. Las bases en formato líquido o en crema suelen ofrecer un acabado más luminoso y jugoso, ideal para conseguir ese efecto de piel hidratada y radiante. Evita las bases en polvo, ya que pueden aportar un acabado más mate y acentuar las líneas de expresión.

Even Better Clinical, de Clinique

Esta innovadora y ligera base de maquillaje, enriquecida con una poderosa combinación de tres sérums, ofrece un cuidado integral para la piel de tu rostro. Su fórmula avanzada actúa de manera multifuncional, reduciendo visiblemente la apariencia de manchas, restaurando la luminosidad natural del rostro y proporcionando una hidratación profunda y duradera. Precio: 52 euros.

Cuarto paso: iluminador estratégico

Para lograr un efecto mojado impactante, el iluminador es tu mejor aliado. Aplícalo en los puntos altos de tu rostro, como el arco de las cejas, el puente de la nariz, los pómulos, el arco de cupido y el mentón. Opta por fórmulas líquidas o en crema, ya que estas ofrecen un acabado más natural y jugoso. Difumina el producto con suavidad para evitar líneas marcadas y conseguir un brillo sutil y homogéneo.

Touche Éclat Le Stylo, de Yves Saint Laurent

Este iluminador en formato lápiz es el accesorio ideal para llevar contigo en tu bolso, ya que es perfecto para utilizarlo en cualquier momento y lugar. Con un solo toque, ilumina tu piel de forma natural, difuminando las imperfecciones y aportando un toque de frescura a tu rostro. Su fórmula ligera y fluida se difumina fácilmente, sin crear efecto máscara, y te permite modular la intensidad según tus necesidades. Precio: 27,99 euros.

Quinto paso: labios hidratados

Para completar el look, no podemos olvidar los labios. Unos labios hidratados y jugosos son el complemento perfecto para una piel luminosa. Decídete por un bálsamo labial con un toque de color o un labial hidratante con acabado brillante. Estos productos no solo hidratarán tus labios, sino que también les darán un aspecto más voluminoso y atractivo, armonizando con el resto de tu maquillaje.



Bálsamo Labial Dermo-Suavina, de Calduch Laboratorios

Su fórmula nutritiva, diseñada para calmar y proteger, penetra profundamente en los labios, hidratándolos intensamente y restaurando su barrera natural. Gracias a su efecto emoliente, suaviza las zonas ásperas y agrietadas, proporcionando un alivio inmediato. Además, actúa como un escudo protector contra las agresiones externas, como el viento, el frío y la contaminación, que pueden resecar y dañar los labios. Precio: 3,30 euros.

Completa tu maquillaje

Una vez hayas finalizado los pasos anteriores, habrás logrado un maquillaje dewy skin radiante y natural. Sin embargo, si deseas intensificar ciertos rasgos o agregar un toque de color, puedes complementar tu look con otros productos como un corrector para disimular imperfecciones, un colorete en tonos rosados o melocotón para aportar un rubor saludable, o sombras de ojos en tonos neutros y luminosos para resaltar tu mirada.

Adáptalo a tus gustos y la ocasión

Desde un look natural y fresco para el día a día, hasta un acabado más sofisticado para una noche especial, esta tendencia te permite jugar con la intensidad del brillo y los productos que utilizas. ¿Quieres un aspecto jugoso y luminoso para una fiesta? Añade un poco más de iluminador en los puntos altos de tu rostro. ¿Prefieres un look más sutil para la oficina? Opta por sustituir la base por BB Cream. La versatilidad de este maquillaje te permite crear infinitas posibilidades.

Fuente: Fashion Hola