Las Nike Dunk Low “Terra Blush” son las zapatillas 2025 con los pies en la tierra

Las Nike Dunk Low “Terra Blush” serán próximamente las favoritas de todos aquellos que aman los tonos neutros y que quieren comenzar el nuevo año “con los pies en la tierra”, nunca mejor dicho.



Y es que se trata de una edición que toma lo mejor de los tonos más terrosos y amados para el día a día, pero con un toque más cálido y profundo que las hace destacar mucho más. Lo mejor de ambos mundos para los que prefieren esos colores pero también llamar la atención con sus zapatillas.

Así, nos encontramos con unas deportivas que han sido confeccionadas en gamuza en su totalidad. La base luce el color “terra blush”, una especie de color teja algo más suave pero que no llega al arcilla, y va acompañada por superposiciones marrones que evocan el tinte natural del cáñamo. El Swoosh blanco es el contraste impecable para destacar pero sin llevarse todo el protagonismo.

Es la combinación perfecta para dar vida a los looks neutros típicos de invierno y lucirlos también con los más florales o atrevidos de la temporada primavera/verano. Y es que la versatilidad es su característica principal por lo que no habrá estilo o prenda de vestir que no pueda encajar a la perfección con ellas.

Que sean de gamuza le aporta igualmente un toque extra de distinción y las hace ideales para llevar en los días más fríos ya sea a la oficina o a las quedadas obligatorias con los amigos. Sea cual sea la ocasión, podrás estar seguro de que serás el mejor vestido.

Fuente: GQ