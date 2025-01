Elecciones 2025: antes de la prueba nacional, una agenda abierta con desafíos para Milei y los gobernadores

Empieza formalmente el año electoral. Y el calendario -con el interrogante sobre la suerte de las PASO- no está atado exclusivamente a la batalla por la renovación de media Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Esa será la prueba mayor, pero antes asoma la posibilidad de un continuado de elecciones legislativas en una docena de provincias y la Ciudad de Buenos Aires, además de los comicios para elegir gobernador en Corrientes y Santiago del Estero. El desdoblamiento del calendario porteño anticipó lo que viene. Y es probable una jugada bonaerense. La combinación es intensa: estarán en juego los proyectos nacionales -empezando por el de Javier Milei- pero también los planes de jefes provinciales para asegurar su propia gobernabilidad.

Por supuesto, el desenganche de los comicios de la Ciudad anunciado por Jorge Macri expuso varios movimientos en el tablero político. Tiene relación directa con la pulseada entre Milei y Mauricio Macri, reanimó la posibilidad de suspender o anular el capítulo de las primarias y dibuja una disputa que se engancha con la provincia de Buenos Aires, porque también está latente el adelantamiento de elecciones para la legislatura local y porque, para completar, tensa aún más la cuerda sobre la relación entre el oficialismo y el PRO.

Desde la LLA cargaron contra la decisión porteña con el argumento del oportunismo y el costo que tendría el desdoblamiento. Esto último, desde el punto de vista propagandístico, es contrarrestado desde la jefatura de gobierno con el impulso a la suspensión de las PASO locales, que sin dudas tiene eco nacional. Y el resto, es consecuencia directa del desafío desde el núcleo mileista al distrito histórico del macrismo. Eso último tiene expresión en al menos otros dos sentidos: la disputa en el distrito de vidriera política nacional y pelea por la legislatura como base de poder para la gestión.

Todo esto parecía un juego de escritorio hasta el anuncio del adelantamiento de los comicios porteños para julio. El PRO arriesga mucho con esta jugada, porque una mala elección tendría impacto enorme frente al efecto absorbente del fenómeno Milei y, a la vez, debilitaría a la actual gestión en la Legislatura y en las negociaciones con Olivos. En sentido inverso, un mal paso para Milei y su círculo reforzaría la lectura nacional que siempre tiene una competencia en la Ciudad.

Sobre ese panorama abierto, desde el PRO anticipaban antes de concretar el desenganche electoral que las definiciones en el terreno porteño deberían estará asociada a la apuesta bonaerense. Algo así como un compromiso de LLA para no complicar el partido en la Ciudad -donde además la división del voto abre el juego para el peronismo/kirchnerismo- y un aval del PRO a los planes del Gobierno para la provincia. Eso se agregaría al oleaje de la interna en las filas K y se proyectaría a la batalla por los diputados nacionales.

La posibilidad de un adelantamiento de fecha en la provincia es analizada -y jugada en el frente doméstico del PJ- por Axel Kicillof y su entorno como eje de su proyecto presidencial, algo que suma malestar a Cristina Fernández de Kirchner. La ex presidente demanda que todo el capital y la estructura sea jugada en octubre, para polarizar al máximo y afirmar su propio esquema de poder en el peronismo.

El gobernador no puede descuidar su construcción política y quedar atado exclusivamente a CFK. Visto así, el resultado nacional expone un riesgo, en un tablero que no dominaría. En cambio, poner el peso en la disputa local tiene un sentido práctico, en primer lugar porque un traspié complicaría más aún su situación en la legislatura provincial, que acaba de darle un disgusto al dejar en la banquina sus proyectos económicos. Y a la vez, el adelantamiento podría ser atractivo para los intendentes -y en esa escala, mantener el manejo de concejos deliberantes- frente a limitación que supondría para la LLA la falta de estructuras, sobre todo si es total la ruptura con el PRO. Eso último es un interrogante y no una garantía absoluta.

La cuestión del poder real -con dominio o manejo de las legislaturas- es un dato gravitante para todos los gobernadores, muchos de los cuales no necesariamente tienen ataduras nacionales en el cuadro agravado de fragmentación política. Fuera de la obligatoria renovación legislativa, queda un pelotón de provincias, entre ellas Entre Ríos, San Juan, las patagónicas. Por supuesto, todos piensan en el Congreso: el recambio de diputados y, según el caso, también de senadores.

En lo inmediato, además de la Ciudad, se anotan otras cuatro convocatorias anticipadas. En abril, Santa Fe irá a las urnas para definir las primarias y elegir, también, los convencionales que reformarán la Constitución provincial. Mayo será especialmente intenso. Salta y Chaco ya habían decidido sus comicios para ese mes. Y acaba de sumarse San Luis.

Para completar, dos provincias añaden condimento mayor. Corrientes, al mando del radical Gustavo Valdés, y Santiago del Estero, en manos otra vez de Gerardo Zamora -de lejano origen radical, aliado del círculo de CFK y últimamente, de trato razonable con la Casa Rosada- deben realizar elección de gobernador. Están desfasadas del resto del país como herencia de viejas intervenciones federales.

El mapa, variado, agrega incertidumbres de diferente naturaleza. Una tiene que ver con la actitud que finalmente decida media docena de jefes provinciales que tienen por delante elecciones locales, pero aún sin fecha. Otra remite a Buenos Aires, es decir, a los planes de Kicillof y las tensiones con el núcleo K. Y la tercera, por supuesto, es el juego de Milei.

La ciudad de Buenos Aires, es sabido, se expone nacionalmente por peso y perfil propios. Sería además un anticipo potente en la perspectiva del posterior turno nacional: además de diputados, renueva senadores. Y los nombres que circulan, especialmente en el PRO y en LLA, le dan aún más potencia. Está claro que el impacto que tendría por sí solo y en la suma global un desenganche de la provincia de Buenos Aires.

En ese contexto, las cuentas son claras para Olivos en el terreno provincial, porque en la mayoría de los casos y aún si le va relativamente mal, podría acrecentar sus bancadas en las legislaturas locales. Todo parece atado al grado de nacionalización que le impongan todos los actores, incluso mediáticos, a las campañas y a los resultados. Buenos o malos: esa es la zona de riesgo. También en este punto el principal jugador es el gobierno nacional.

* Para www.infobae.com