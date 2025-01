Fabián Bastia: "Es un gobierno transformador que ha cumplido con la palabra"

El ministro de Gobierno e Innovación Pública de Santa Fe, Fabián Bastia, señaló ante El Litoral que la gestión que encabeza Maximiliano Pullaro cumplió la palabra empeñada con el electorado en el 2024. Además de las leyes penales, destacó la norma sobre Gobernanza de Datos para acercar al ciudadano al Estado y defendió las razones del dictado de la Ley Previsional.

En la nueva sede de El Litoral en el puerto santafesino, la conversación con uno de los ministros del Poder Ejecutivo que cultiva el alto perfil y el diálogo con la Legislatura, con los partidos, con gremios e incluso con sectores del gobierno nacional.

ás ordenado, más cercano al ciudadano", sostuvo el ministro. Foto: Manuel Fabatia

-En un año de muchas reformas en leyes penales, seguridad, sistema penitenciario, previsional, Corte Suprema de Justicia, el gobierno de Unidos lo coronó con la ley que declara la necesidad de la reforma de la Constitución. Fue un año muy intenso este 2024 para la gestión de Maximiliano Pullaro.

-Es un año de un gobierno transformador, pero fundamentalmente para nosotros es un año donde cumplimos la palabra. La palabra empeñada con el electorado; la palabra comprometida en ese contrato electoral. En las transformaciones me atrevo a decir que son más de 20 leyes. Son tantos los procesos transformadores de cambio que parece que nos olvidamos de algunos.

Ejemplo: el paquete de leyes de persecución del crimen, de seguridad, y de carácter jurídico de persecución del crimen como fueron las primeras normas. Los cambios legales en el Ministerio Público de la Acusación han sido notables; los cambios en el Código Procesal Penal han sido de la misma envergadura; ley de narcomenudeo; la de regulación de la pena privativa de la libertad; cambios en el funcionamiento del Servicio Penitenciario.

Pero no debemos olvidar la ley de Gobernanza de Datos y de Información Pública que transparenta al Estado, que nos permite pasar de un Estado colonial a un Estado digital; estamos en el pleno proceso de transformación a la digitalización. Esto va a poner al ciudadano y el Estado en cercanía, en proximidad. Necesitamos un Estado abierto, transparente y esos son compromisos que asumimos.

Después las grandes leyes que citaste: la reforma de la Constitución, los cambios en la Corte Suprema de Justicia, no solo vinculado a la ampliación de la Corte sino al funcionamiento interno; la ley Previsional; la Emergencia en Aguas que permitió una transformación en ASSA y que van a seguir los cambios; la corrección del sistema normativo, normas que son fundamentales para poder seguir llevando adelante esa política en seguridad que hoy hoy luce valiosa y lo es porque había determinación política, porque se sabía lo que se quería hacer, porque el 14 de diciembre del 2023 se mandaron las leyes pero porque hubo anclaje legal y eso lo tuvimos gracias a la Legislatura.

La Legislatura nos acompañó, hubo mucho debate, muchísimo trabajo. Nosotros hemos visto una Legislatura con un enorme esfuerzo y hemos estado interactuando de forma permanente. Eso nos llena de satisfacción porque lo que se construyó como el tema normativo, lo vemos en solución para la gente. Nosotros creemos que hemos avanzado mucho.

Reforma previsional

-Pero hubo leyes que afectaron a los ciudadanos como, por ejemplo la reforma previsional que afecta a los estatales o la emergencia en Aguas que vino acompañada de un fuerte aumento de tarifas.

-La ley previsional claro que le afecta a la gente, pero positivamente. Es lo mejor que pudo haber hecho nuestra gestión en favor de los trabajadores públicos, los funcionarios públicos y también de los que pagan impuestos que son los que sostienen la caja.

Si nosotros no hacíamos la reforma previsional y no le dábamos sustentabilidad al sistema, había que dársela a la Anses, había que transferirla a Anses. Era inviable en estas condiciones con un déficit proyectado de 430.000 millones al 31 de diciembre. Era imposible que el conjunto de los santafesinos sigan soportando ese déficit, pero la solución no lo iba a poder seguir soportando el Estado santafesino, la solución era sacarse la caja de encima.

Nosotros somos responsables y le decimos la verdad a la gente: con sacrificio, un esfuerzo corrector se salva la Caja. Esto es sistema de reparto y solidario. Tiene que ser sustentable y sostenible. ¿Qué significa la sostenibilidad? Tenemos estos derechos, con qué los sostenemos. Creo que sí, que ha sido una ley sumamente positiva, justa, equilibrada, progresiva y progresista.

-Desde fuera del sistema puedo coincidir con su mirada, pero molesta a los supuestos beneficiarios del sistema.

-Puede haber molestado ante el desconocimiento. Creo que hubo información maliciosa de algunos gremialistas, pero no más que eso, cuando se la explica, la ley se entiende. Acá se dijo que los docentes se iban a jubilar los 65 años y usted sabe que es una mentira total. Ahora te vas a jubilar, si estás frente al aula, a los 57 años tanto es así que los varones también se pueden jubilar los 57.

Es un sistema que ahora está corregido de todas las anomalías que tenía. No se olvide que usted podía comprar años en la Anses y venía y se jubilaba en Santa Fe; no se olvide que usted compraba años y encima computaba el dos por uno porque compraba años en una moratoria; que acá el régimen de pensiones tenía un desmadre total donde existían los matrimonios por conveniencia conocidos como Adelfa en mérito a esa historia social que conocimos. De esos casos había muchísimos.

Usted me va a decir un caso genera el déficit, no, pero sí el conjunto de vicios, de irregularidades y anomalías. Después otra cosa, la esperanza de vida. Por suerte para todos nosotros, para toda la humanidad, vivimos más y la jubilación es un beneficio a la vejez y la pensión es un beneficio a proteger a determinados familiares del trabajador, del jubilado en determinadas condiciones.

Haber adaptado el sistema a la realidad actual es sumamente justo, muy valioso y es muy positiva la norma. El tiempo está demostrando, que lo que decíamos se está viendo reflejado en los hechos.

¿Cómo evalúa la relación con los gremios estatales, usted incluso es partícipe de mesas paritarias. En sus discursos como legislador hizo mucho hincapié en el término eficiencia. Cómo es un Estado más eficiente, lo han logrado en parte?

-Sí, claro. Nosotros hablamos siempre de orden, de ordenar el Estado, el ordenar un todos sus aspectos. La eficiencia va unida el ordenamiento y creo que vamos camino a un Estado cada vez más eficiente. Si me pregunta si hicimos más eficiente de cómo lo tomamos, le dijo que sí, hemos avanzado muchísimo, pero tenemos que seguir.

Somos muchos más eficientes que antes, pero creo que todas estas transformaciones que proponemos como la digitalización, como la información pública, como la cercanía, la agilidad en la gestión y en los trámites que resuelve el ciudadano nos va a permitir con recursos iguales dar mejores respuestas.

En el 2024 hemos comprado mejor: 45.000 millones de ahorros en medicamentos; hemos comprado mejor en la alimentación para los detenidos en las cárceles; hemos comprado muy bien los vehículos para la policía, hemos podido ir por el 20% que nos permite la ley porque tuvimos bajo los presupuestados y así con cada movimiento.

Ni hablar de la licitaciones públicas en materia de obra, que cuando nosotros fuimos a contratar para hacer bacheos en rutas terminamos pagando 60/ 70 por ciento menos que lo que se estaba pagando que había quedado licitado del tiempo anterior. La continuidad del Estado merece que se atiendan los contratos y las obligaciones. No ha habido interrupción en el tiempo de ninguna clase de obra ni de la ejecución. Asumimos y no discontinuamos nada; revisamos algunas cosas que había que revisar, pero no hubo discontinuidad del Estado.

-¿Están dispuestos a vivir con lo nuestro ante la falta de aportes de Nación? Usted es el ministro político ¿tiene diálogo con funcionarios nacionales?

-El diálogo político es bueno y el trato es bueno más allá de algunas cosas que a veces aparecen o las formas de cada uno. El tema es que no hay respuestas. Me pregunta si estamos dispuestos a vivir con lo nuestro y yo le digo que en el 2024 vivimos con lo nuestro.

Estamos con la demandas vinculadas al sistema previsional. Santa Fe no ha recibido ni el anticipo pago a cuenta del déficit que otras gestiones anteriores abonaban y percibía la provincia. Esto habla de la eficiencia del gobierno de Maximiliano Pullaro, de nuestro gobierno.

-Algunas provincias están firmando acuerdos, incluso Entre Ríos para que Anses empiece a devolver los aportes. ¿Ustedes están dispuestos a canjear ese tema por la el acuerdo de cruzamiento de deudas?

-No conozco el convenio que firmó Entre Ríos, ni las condiciones en las que firmó. Además no me gusta nunca hablar de los demás. Si le puedo decir que no vamos a firmar instrumentos que no defiendan a Santa Fe. Cada instrumento documental que firmemos va a ser garantizando los derechos de Santa Fe, de los santafesinos en definitiva porque cualquier negociación no debe traer aparejado renuncias para nosotros. Los derechos de Santa Fe son irrenunciables. Podemos transar, llegar a un acuerdo transaccional pero sobre la base de una determinación clara de lo que se nos debe.

Reforma cuestionada

-Está atacada judicialmente o por lo menos observada judicialmente la ley de Reforma constitucional.

-Es oportunismo político. Es ingresar a la campaña como constituyente discutiéndola judicialmente. Es una incoherencia, una contradicción absoluta que no es la primera vez que lo veo de Nicolás Mayoraz con quien tengo una buena relación. Tengo buena relación de cuando éramos diputados. Él presentaba proyectos de reforma y ahora mandó a los diputados de su sector político a votar encontra. Primer partido que oficializa y primer candidato cabeza de lista que arranca su campaña y elige el modo cuestionando la ley de necesidad. Se entiende...

-El gran desafío de Unidos debe ser armar la lista de convencionales, no romperse

-Cómo se va romper, Unidos está más fuerte que nunca. Somos una coalición de gobierno que ha sorprendido no solo a la comunidad política santafesina y a la sociedad, sino que a todo el país porque es muy sólida la gestión.

Es muy sólido el andamiaje legislativo con el Ejecutivo; es muy sólido el vínculo con los municipios y comunas, que es tan diverso. Fíjese la heterogeneidad de origen de nuestro espacio y de nuestros gobiernos locales Rosario, Santa Fe, Rafaela, Venado Tuerto, Santo Tomé, Villa Gobernador Gálvez, citando los más grandes. También es muy diverso en municipios de otro tamaño de población. Somos muy homogéneos en la gestión.

Unidos está muy fuerte usted cree que si no estaríamos tan fuerte, podríamos hacer reformas estructurales tan potentes como la que hicimos. Allí está la verdadera foto, inclusive en la defensa de los intereses santafesinos. No hay ningún actor que tenga opinión distinta. En el ministerio que me toca conducir, tenemos representantes de siete partidos, inclusive una funcionaria como Claudia Giaccone de origen peronista y están los de la UCeDe, socialismo, radicales. Es interesante cómo funciona Unidos.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.