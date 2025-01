Milei limpia la ficha

El gobierno apuesta a una rentrée del nuevo año con pirotecnia. Tiene agenda global con la asunción de Donald Trump, la peña de Davos, previa campaña en favor del venezolano Edmundo González Urrutia para validar su condición de electo sucesor de Nicolás Maduro.



Simbolismos tercermundistas que deberá compensar con algunas efectividades conducentes y remontar algunos reveses domésticos con los que terminó el 2024 - el bochorno Kueider, que le hizo ganar un senador a la oposición, el pacto con el cristinismo para demorar Ficha Limpia a cambio de la reelección de Martín Menem en Diputados.

El repechaje lo protagonizará el martes de esta semana Guillermo Francos, que vuelve de una minivacación en Nordelta. Tiene que decidir los términos del canje que le propondrá el gobierno al PRO, su principal apoyo en el Congreso.

El gobierno retomará la iniciativa de llevar a Diputados el proyecto de Ficha Limpia a cambio de que el PRO aporte los votos para la suspensión o la abolición de las PASO. Los delegados de las partes adelantaron este fin de semana las posiciones.

Del lado del oficialismo, el vicejefe de gabinete José Rolandi y el secretario de relaciones con el Congreso, Oscar Moscariello. Del lado del PRO, Cristian Ritondo, que navega sin luces hasta que aclare, pero responde a los llamados de Olivos. Rolandi y Moscariello eran el jueves pasado los únicos funcionarios políticos de nivel que estaban en la Casa Rosada, y redondearon los detalles del nuevo proyecto.

La base es el que trajinó en vano Silvia Lospennato, pero incluirá una condición más para que un condenado quede inhibido para ser candidato. No bastará con el "doble conforme" - condenas en dos instancias. Será necesario que se agoten todas las instancias. Es decir, la Suprema Corte de Justicia. Con eso el gobierno cree que le quitará a ese proyecto la condición de tener nombre y apellido. El peronismo cree que es un proyecto anti-Cristina.

Obvio: Jorge vs. Mauricio

Estos pactos tienen ganadores y perdedores. La balcanización de los partidos, de la cual es efecto la presidencia de Milei - no la causa - promueve enfrentamientos en cada formación. La más caliente para el oficialismo es la que surge de la decisión de Jorge Macri de separar las fechas de las elecciones.

Este Macri cree que tiene que despegarse de cualquier maridaje con el mileísmo. Mandó a separar las fechas en desacuerdo con el primo Mauricio, que está más cerca de intentar aún algún entendimiento con el gobierno.

¿Para qué, se pregunta Jorge, si ya sabemos que vienen por la Ciudad? Si lo empujan, ironiza: si vamos juntos, ¿se imaginan el búnker el día de la elección? Si el año pasado nos ignoraron después de haberlos hecho ganar, imaginen lo que no harían ahora para degradarnos.

Su gestión es el blanco elegido por Olivos para desplazar al PRO del principal distrito que gobierna, y para eso Milei cuenta con un entendiendo objetivo con el peronismo.

Jorge Macri busca proteger la gestión refugiándose en una fecha propia porque sabe que si el PRO pierde las legislativas empezará a despedirse de este mundo. En este punto descubre que el juego de Mauricio tiene otros tiempos. Quiere ser el Aznar del PRO, teledirigirlo desde Qatar como el padrino de la centroderecha criolla. No ve dónde está el negocio de ser la oposición frontal a Milei.

Jorge, en cambio, está en la silla eléctrica – como llamaba Chacho Álvarez a la intendencia porteña – y el destino de todos depende de él. Esta semana fue a la TV a proponer un espacio frentista que sume al PRO, la UCR y la Coalición. Es decir, una reconstrucción de Cambiemos, lo que Macri destruyó al año pasado. La única manera de que su destino pudiera unirse con el proyecto de Mauricio es que éste acepte se candidato a senador nacional este año.

Primero, el marketing

Como todo lo que hace el gobierno este envión busca los beneficios del marketing. Con las tres instancias el proyecto de Ficha Limpia se vuelve testimonial, porque las inhibiciones a un condenado para ejercer derechos cívicos ya figuran en la legislación.

Saben, además, que puede tener aprobación en Diputados, pero que en el Senado con 34 votos del peronismo es difícil que prospere. Salga o no salga, el gobierno buscará sacarse de encima el reproche de que lo demoró por razones de Estado – reelegir a Martín Menem - y cumplirá la promesa-consuelo que Javier Milei le hizo a Lospennato el día del fracaso de la sesión.

El discurso oficial insistirá con que Milei cumple su promesa al peronismo, con el cual pactó, y al PRO, que castigó al gobierno con dureza esa agachada táctica.

Para el gobierno es otro negocio de marketing. Si sale, bingo. Si no sale, tendrá argumentos para castigar a los políticos. Después de todo Milei es presidente de rebote - por la derrota del peronismo y de Cambiemos - y está en el cargo por la mecánica del ballotage.

Señales amarillas

Hay señales amarillas sobre el proyecto, que avanza contra reloj. Las legislativas de este año son complejas por la vigencia de la Boleta Única y la justicia electoral tiene que adaptar el sistema. Cuesta tiempo y plata. Más cuando se juegan reformas en un año electoral, una inconsistencia poco republicana. Se proponen cambios cuando el proceso electoral ya está en marcha. El gobierna se timbea, pero también la oposición. Axel Kicillof avisó que va a decidir sobre PASO y desdoblamiento sobre el filo de la obligación de convocar.

Este jugueteo con el sistema puede recibir algún reproche judicial que empaste más las cosas porque el cambio de sistema es ya parte de las estrategias de los partidos. Un toqueteo innoble sobre uno de los pocos sistemas que funciona bien en la Argentina, que es el régimen electoral.

Para la eventual trama judicial de estos proyectos: el art. 38° de la Constitución obliga a que los partidos garanticen “la representación de las minorías, la competencia para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos”. ¿Cómo se cumplirá esa manda sin PASO o algún sistema que asegure la “organización y funcionamiento democráticos” de los partidos, que reclama el art. 38°?

Nadie quiere las PASO

Con el moño de ese canje el gobierno se siente seguro de llamar a sesiones extraordinarias en febrero. No es fácil porque habrá condiciones del Congreso para sesionar. Lo primero, que el gobierno debata el presupuesto 2025.

Diputados hará punta con Ficha Limpia retocada y con la suspensión/derogación de las PASO. La decisión de Jorge Macri de mocionar por la eliminación de esas primarias en CABA lo deja al PRO sin muchos argumentos para negarle el voto a esta iniciativa que buscan el oficialismo y el peronismo.

También lo pidió Macri cuando era presidente. Hasta ahora las defendió porque Juntos por Cambio fue posible entre 2015 y 2021 por un aprovechamiento oportuno de ese sistema de validación de candidaturas.

El radicalismo parece dividido porque pudo rearmarse en el mismo período echando mano de las PASO, aunque no es un sistema extraño porque ellos siempre han tenido elecciones internas para decidir candidaturas y autoridades partidarias. Son la excepción frente a otros protagonistas. El peronismo nacional hizo su última interna de candidatos en 1988. Quedaron tan escaldados que nunca lo repitieron.

Cristina a examen en el PJ

Hasta ahora Cristina no ha dicho si apoya o no el invento "del Viejo" – así llamo Máximo al proyecto de PASO de Néstor en 2010. Pidió tiempo hasta mediados de enero para movilizar un pronunciamiento formal del PJ que preside.

Puede ser su reaparición en un acto partidario. La sede de la calle Matheu apura las obras en el segundo piso en donde Cristina tendrá su despacho según directivas que dio cuando visitó esa sede. "Amo construir – dijo alguna vez -, debo ser la reencarnación de un gran arquitecto egipcio".

El voto del peronismo es una herramienta que buscará poner en valor para otros acuerdos con el gobierno. Gratis, nada. Ya les costará a Milei, al PRO, la UCR y al PJ aparecer acordando para eliminar las PASO.

El llamado a un pronunciamiento del PJ sobre las PASO somete a Cristina a un examen. El armado de la nueva cúpula expresa al peronismo del AMBA y la expone a las mismas vulnerabilidades que tuvo el partido en 2023.

Fue a las elecciones presidenciales con una fórmula del AMBA, desmovilizó al peronismo del interior, y perdió las elecciones aun sacando 44 puntos en el ballotage. Es plausible imaginar que, si hubiera puesto una figura fuerte del interior en la fórmula de Sergio Massa, y hubiera impedido que los gobernadores del peronismo del Norte desacoplasen la fecha de las elecciones locales de las nacionales, Unión por la Patria hubiera podido ganar las elecciones en la primera vuelta.

Es lo que cree el propio Massa cuando pelea en estas horas para que Buenos Aires no divida las fechas de las elecciones. Entiende que dividirá de nuevo al peronismo, ahora en la provincia, y tendrá el mismo efecto. No le falta razón, la competitividad el peronismo depende de que mantenga la unidad frente a un oficialismo con todas sus tribus divididas.

Gildo toma distancia

El recelo frente al peronismo del AMBA lo manifiesta en estos días Gildo Insfran, presidente del Congreso del partido. Sostiene a quien lo quiera escuchar en su provincia que es un error de Cristina haber vuelto a concentrar en el AMBA el manejo del peronismo.

Va más allá cuando afirma "Camporismo no es peronismo". Como su método es no jugar en el nivel nacional para no arriesgar su poder en Formosa, no adhirió al intento de Ricardo Quintela de disputarle el PJ a Cristina. Pero tampoco quiere estar en la foto de Matheu

Se mueve con cautela después de la sentencia de la Suprema Corte, que declaró inconstitucional el sistema de reelecciones indefinidas en su provincia. Prepara una reforma en la que acatará ese fallo, pero seguramente hará la gran Angeloz. Cree que esa intervención de la Corte es un mal antecedente porque viola las autonomías provinciales.

La nueva constitución impondrá la limitación a dos mandatos, pero de acá en adelante. Lleva siete mandatos, y si le sale podrá llegar a tener dos más desde 2027. Se reserva la fecha de elecciones a convencionales. Espera el resultado de las elecciones para la intendencia de Clorinda, la segunda ciudad en cantidad de habitantes de la provincia.

Es para elegir el sucesor de Manuel Celauro, que falleció en octubre pasado. Según el resultado de ese test, que ocurrirá el 13 de abril próximo, resolverá la fecha de las elecciones a constituyentes en Formosa.

* Para Clarín