Javier Milei recibió a Edmundo González Urrutia y llamó a no ser “cómplices” del régimen chavista

Javier Milei se reunió en la Casa Rosada con Edmundo González Urrutia, el excandidato presidencial de Venezuela que reclama el triunfo sobre Nicolás Maduro y que pretende asumir en su país, pese a que el líder chavista organizó su toma de posesión para el 10 de enero. El jefe de Estado recibió al expostulante venezolano con el protocolo oficial previsto para los mandatarios electos y conversó con él durante media hora en el despacho presidencial. Luego, ambos salieron a saludar desde el balcón de la sede de gobierno a miles de venezolanos radicados en la Argentina que agitaban banderas de su país en la Plaza de Mayo y que habían aguardado durante horas para ver al referente que buscó desbancar al chavismo en las elecciones de julio pasado.

La Cancillería ya dijo en comunicados oficiales que González Urrutia fue el “ganador indiscutido” de los comicios de julio de 2024. Durante la reunión, Milei le transmitió a González Urrutia que “la Argentina no será cómplice del silencio frente a las injusticias y los atropellos del régimen de Maduro”. “Nuestra postura es clara: libertad, justicia y democracia para todos los venezolanos”, dijo. El Presidente no estuvo solo durante la audiencia. El canciller Gerardo Werthein y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, formaron parte del encuentro y los acompañaron al balcón de la sede de gobierno. González Urrutia, por su parte, estuvo acompañado por su esposa, Mercedes López.



De acuerdo al comunicado oficial del Gobierno, durante la reunión Milei subrayó la necesidad de “fortalecer la colaboración regional para construir una Latinoamérica próspera y libre del yugo opresor de cualquier tipo de gobierno de dudosa calidad democrática”. En una conferencia de prensa posterior en la Cancillería, González Urrutia devolvió gentilezas y reclamó por “la liberación de los argentinos detenidos en Venezuela”, en referencia al caso del gendarme Nahuel Gallo, un gesto que fue agradecido por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

En su declaración ante la prensa, de la que también participó el canciller Werthein, González Urrutia ratificó su intención de regresar a Venezuela para tomar posesión del mando presidencial, en la misma jornada en la que tiene previsto hacerlo Nicolás Maduro. “Por obvias razones no voy a revelar cómo lo haremos”, dijo el dirigente venezolano en el Palacio San Martín. “Apoyamos el triunfo democrático de Edmundo. Lo vamos a acompañar del modo que Edmundo decida”, dijo Bullrich al final de la conferencia.

Más temprano, al entrar en contacto con la Plaza de Mayo, colmada por venezolanos que forman parte de la diáspora, González Urrutia estuvo visiblemente emocionado. Él y Milei levantaron los puños en alto y saludaron a la multitud, que los vivaba. “Gracias Milei”, “Hasta el final”, “No tenemos miedo”, gritaban los venezolanos que asomaban entre las banderas de su país y las de la Argentina.

Milei y González Urrutia se dieron un abrazo y luego el mandatario argentino le dejó el protagonismo al venezolano, que saludó junto a su esposa con los brazos en alto. A un costado, Karina Milei y Werthein también agitaban sus manos. Todos se tomaron una foto con la plaza de fondo.

Momento de tensión

La reunión de Milei con González Urrutia se da en un momento de extrema sensibilidad y tensión por la crítica situación por la detención del gendarme Nahuel Gallo. Las relaciones diplomáticas entre la Argentina y Venezuela están rotas y en la embajada en Caracas ya no quedan representantes argentinos. En esa residencia están asilados cinco opositores al régimen chavista que continúan sin suministro de energía eléctrica y escasez de víveres. Durante la reunión, Milei y González Urrutia compartieron su preocupación por la situación de los asilados.

Además, abordaron la situación de Gallo, que el Gobierno argentino denunció ante la Corte Penal Internacional (CPI). Según pudo saber LA NACION, se refirieron específicamente a que la Organización de los Estados Americanos (OEA) emitió un comunicado en el que consideró que la detención de Gallo es “un crimen de lesa humanidad” e instó al régimen chavista a que garantice y certifique la seguridad física del gendarme. Fuentes oficiales señalaron que durante el encuentro, los funcionarios argentinos le informaron a González Urrutia “todo lo que el Gobierno sabe” sobre la situación de Gallo.

Luego de semanas sin conocer en qué condiciones se encontraba, en las últimas horas el gobierno venezolano difundió un video de Gallo en lo que aparenta ser un espacio carcelario. Se encontraría en el penal El Rodeo, ubicado en el estado de Miranda, a 46 kilómetros al oeste de Caracas. Se trata del destacamento oficial que tiene la Guardia Nacional Bolivariana.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich dijo a LN+: “Si uno tiene una persona presa, tiene que poder ver a un abogado o al cónsul del país. Es un video que sale sin fecha, sin lugar, sin nada. Estos son los mecanismos típicos de una organización terrorista. Ellos mismos entran en la figura de la desaparición forzada. Para el Estado argentino nuestro compatriota es una persona que está desaparecida”.

Milei ya exigió la liberación inmediata de Gallo y calificó a Nicolás Maduro de “dictador criminal”. “Agotaremos todas las vías diplomáticas para devolverlo sano y salvo a la Argentina”, señaló el mandatario.

Expectativas

González Urrutia se encuentra exiliado en Madrid y comenzó una gira para sumar presión internacional antes de que Maduro asuma su tercer mandato. “Hablaron de la situacion en Venezuela y de las perspectivas futuras”, señaló una alta fuente oficial sobre la reunión en la Casa Rosada. Respecto a la posibilidad de que González Urrutia regrese a Caracas el 10 de enero para reclamar su asunción, desde el Gobierno no quisieron dar mayores detalles. “Ellos están trabajando en eso”, se limitaron a decir.

Más temprano, Bullrich -que anoche recibió en Buenos Aires a González Urrutia cuando desembarcó de su vuelo en Iberia- dijo: “No es algo que yo le pueda preguntar, son planes que tiene que tener el pequeño ’estado mayor’ de quienes conforman el gobierno electo de Venezuela. Me imagino que lo están guardando en una caja cerrada porque sus planes no pueden trascender. Se intuye que el objetivo es realmente asumir lo que el pueblo les dio. La manera, la forma, la metodología no la pregunté”.

González Urrutia arribó anoche a Buenos Aires con un vuelo proveniente de Madrid, España, donde se encuentra exiliado. Tras su encuentro con Milei en la Casa Rosada, el venezolano se trasladó a la Cancillería para mantener un almuerzo con Werthein y Bullrich, lo que demuestra la relevancia que el Gobierno le quiso imprimir a su visita. Más tarde, el excandidato venezolano visitará el Círculo Italiano de la ciudad de Buenos Aires, donde recibirá un reconocimiento de la Fundación Libertad.

González Urrutia está exiliado y las autoridades de Venezuela ofrecen una recompensa de 100.000 dólares por información para poder capturarlo en su territorio. El dirigente fue el candidato presidencial de la principal referente opositora al régimen de Maduro, María Corina Machado, quien desde la elección de julio vive en la clandestinidad en su país.

Tanto en la Casa Rosada como en las inmediaciones se desplegó un importante operativo de seguridad, a cargo del Gobierno, con francotiradores y dispositivos antidrones de las Fuerzas Armadas. El protocolo de recibimiento, según dijeron fuentes oficiales, fue el previsto para los presidentes electos de otros países. La cuenta oficial del Comando Nacional de Campaña de Corina Machado publicó un saludo del candidato venezolano desde un hotel porteño. “Les enviamos un cordial saludo a los presos políticos y a los que se encuentran asilados en la embajada argentina en Caracas. Esa es y será nuestra preocupación en todas las conversaciones que sostendremos aquí en Buenos Aires”, dijo.

Por la tarde, González Urrutia viajará a Montevideo para encontrarse con el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou y saludar a la comunidad venezolana residente en ese país.

Con el encuentro en la Casa Rosada, Milei volvió a reconocer la legitimidad de González Urrutia. El 7 de agosto pasado, la Cancillería emitió un comunicado oficial en el que concluyó “de manera inequívoca” que “el ganador indiscutido de la elección presidencial que tuvo lugar en Venezuela el 28 de julio es González Urrutia”. El líder opositor a Maduro dijo días atrás a la agencia AFP que espera el “comienzo de una nueva era” porque retornará al país el 10 de enero.

