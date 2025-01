Patricia Bullrich: “No quiero tener un debate con Macri pero es la primera vez que un gobierno va al hueso”

La ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, elogió el rumbo del gobierno de Javier Milei en su primer año de gestión y lo diferenció positivamente del resto de los presidentes desde el retorno de la democracia. "Argentina no podía salir de otra manera. No era gradual. Era por shock", aseguró, en relación a las políticas de ajuste y achicamiento del Estado.

La ex presidenta de PRO incluyó en ese contraste histórico a su ex aliado político en Juntos por el Cambio (JxC). "Milei tiene una mirada muy clara para que Argentina deje de funcionar como funcionaba. No quiero tener un debate con Macri ni quiero que me titulen contra Macri, pero es la primera vez que se va al hueso“, remarcó, sin embargo, en declaraciones a Radio Mitre.

Bullrich, que integró los gabinetes de los ex presidentes Fernando De la Rúa (1999-2001) y Mauricio Macri (2015-2019), destacó el trabajo que desarrolló Milei respecto de sus antecesores. “Se hizo una corrección muy de fondo en relación a cómo se construye y se organiza una sociedad para que no sea una riqueza de que unos le sacan a otros. Es tan profundo el cambio que se ha hecho que ahora lo que va a venir va a ser todo mejor, porque se ha reorganizado un tipo de sociedad”, auguró la titular de la cartera de Seguridad y ex candidata a presidenta por JxC.

“Todo ha sido positivo” en este año, consideró la funcionaria, e insistió en que “Argentina no podía salir de otra manera”. Para Bullrich, el 2024 “ha sido un año de devolución de poder a la sociedad, para que produzca, achicando un Estado que se había convertido en un monstruo devorándose a sí mismo”.

Por eso la ministra manifestó que, según su óptica de la realidad, “los argentinos se dan cuenta y apoyan fuertemente” y que “los que vivieron mucho tiempo del Estado, o fueron cómplices, son los que más lo padecieron entre comillas”. Luego aclaró: “No es que lo padecieron, estaban viviendo como una sanguijuela a costa de los otros argentinos”.

Aunque aclaró que “todavía falta”, sobre las diferencias entre la gestión de Milei y su experiencia durante el gobierno de Macri, Bullrich destacó que “si uno piensa todos los organismos que se cerraron, la desburocratización, la baja de la inflación, que produjo 14 puntos la baja de la pobreza en un tiempo récord, todo ha sido positivo”.

“Milei tiene una mirada muy clara respecto de a qué cosas hay que cambiar para que Argentina deje de funcionar como funcionaba y empiece a funcionar como está funcionando”, destacó, en una comparación más por elipsis con los gobiernos anteriores. Y agregó: “Es la primera vez que se hace así, que se va al hueso de lo que Argentina necesita cambiar”.

Consultada sobre la situación entre La Libertad Avanza y el PRO en la Ciudad de Buenos Aires, donde el intendente Jorge Macri decidió adelantar y desdoblar las elecciones respecto de las nacionales legislativas y el partido coordinado por Karina Milei podría tener sus propios candidatos, Bullrich no cerró del todo la puerta a un posible acuerdo. “Es con todos los que quieran apoyar el cambio”, dijo, aunque luego los apuró: “Se tienen que definir. O sos oficialismo o sos oposición”.

La interna entre Milei y Villarruel

Las diferencias entre el presidente y su vice, Victoria Villarruel, volvieron a quedar en evidencia este fin de semana cuando tuvieron un cruce de declaraciones respecto de la dieta de los senadores y el salario de la propia compañera de fórmula de Milei.

Villarruel dijo que cobra “dos chirolas” y el Presidente le respondió que “está desconectada de la realidad”.

“Es una pelea política, no personal”, opinó la ministra de Seguridad. “Que Milei haya perdido esa posibilidad de tener una vicepresidenta ordenada hace que hayamos perdido un recurso importante en el Senado”.

“Si la vicepresidenta dice que va a congelar los sueldos de los senadores y luego dice que gana chirolas, no lo está haciendo por convicción”, comentó Bullrich respecto de la decisión de la vice de congelar las dietas de los representantes de la Cámara alta.

“Todos vivimos del sueldo del Estado como todos los argentinos viven hoy con un sueldo bajo. Pero no es tan bajo porque el salario se está recuperando. Nosotros tenemos que dar el ejemplo. Si un día congelás el salario y al otro día decís que ganás chirolas, no lo hacés por convicción, no compartís la decisión del presidente de la austeridad del sueldo de sus funcionarios como ejemplaridad porque el ejemplo es mucho más importante que la palabra”, remarcó la ministra y agregó: “Nosotros estamos dando el ejemplo de que no somos un sector privilegiados".

Luego, Bullrich volvió a enfocar puntualmente en la disputa entre Milei y Villarruel: “No lo veo como una pelea, lo veo como una vicepresidenta que quiere tener una agenda distinta. Y eso no es un problema de Milei, que dijo muy claro hacia dónde iba. El que no quiere, se va".

Sin embargo, luego aclaró que no sería el caso de Villarruel porque “ella ha sido electa, no se puede ir”.

