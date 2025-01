María Paz Caruso hace un balance de su primer año de gestión

En su primer año de labor como Concejal, María Paz Caruso realizó un balance mediante el cual rinde cuentas a la comunidad sobre sus actividades en 2024, centrándose en proyectos ambientales, de educación e institucionales que cuidan los logros de Rafaela y potencian nuevos desafíos. También destacó la importancia de pertenecer al órgano de control del Poder Ejecutivo.

Desde el Concejo Municipal los ediles pueden llevar adelante distintas iniciativas, como son minutas para hacer pedidos o consultas, resoluciones para solicitar gestiones a otros niveles del estado (provincia, nación) y ordenanzas que ayudan y ordenan el progreso de la ciudad.

A través de estas herramientas, Caruso presentó un total de 36 iniciativas, centradas en el cuidado de los espacios públicos, solicitudes para sumar y mejorar infraestructura educativa, continuar con obras que resuelvan problemas de viviendas, cuidar y potenciar las políticas ambientales, entre otras.

Espacios Públicos

Una de las primeras gestiones de la edil fue solicitar que se renueve el convenio para que el Bosque Besaccia siga siendo un pulmón verde para Rafaela, hecho que se concretó con la presencia del gobernador Pullaro en el mes de diciembre, donde se renovó el comodato por 30 años.

También realizó un pedido de informe para que se retome el recambio LED, plan que se había iniciado unos años atrás y que afortunadamente se le dará continuidad. Simultáneamente hizo referencia a la falta de mantenimiento de iluminación en muchos espacios de la ciudad y detalló las arterias que debían intervenirse.

Por otro lado, solicitó que se continúen con las tareas de señalización vial e intervenciones de sendas peatonales en arterias fundamentales como es Av. Mitre y Bulevar Roca. En este último sector también solicitó que se lleve adelante un plan de intervención urgente en las 4 primeras cuadras donde los canteros se encuentran muy deteriorados.

Ambiente

Con la premisa de continuar defendiendo los logros de la ciudad en esta materia, Caruso concretó la ampliación del cupo de incentivos económicos para la utilización de energía solar en los hogares mediante la Ordenanza Nº 5.538.

Además alertó sobre la situación, que se complica a diario, sobre el trabajo en el Complejo Ambiental, donde la celda de disposición final está colapsada, no se tratan correctamente los residuos y bajó la calidad de la recepción de materiales recuperables. La edil sostiene que la actual gestión no pone el foco en cuidar los logros ambientales alcanzados y por la que tantas veces fue reconocida Rafaela. Por esto, la ciudadanía debe conocer lo que está sucediendo y reclamar que no se pierdan los objetivos cumplidos.

También sostuvo el acompañamiento a distintos actores de la cadena de reciclaje, a través de la sanción de la ordenanza que renovó el fortalecimiento institucional a las Cooperativas.

Vivienda

El acceso a una vivienda es una marcada necesidad en Rafaela ya que hay más de 7.000 personas inscriptas para poder acceder a través de algún mecanismo de ayuda estatal. Por eso, solicitó al Departamento Ejecutivo que, junto a la provincia, se continúe la iniciativa de construcción de 219 viviendas en el norte de la ciudad, obra que había sido licitada en la gestión provincial anterior. También instó por la finalización de las 28 casas en Barrio 2 de Abril y 48 departamentos en Barrio San José. Hay algunos avances provinciales respecto a las casas mencionadas por lo que seguirá de cerca los detalles.

Infraestructura escolar para Rafaela

En educación, acompañó a las familias con pedidos concretos, como el llamado a licitación para construir el edificio del Jardín de Infantes Nº 218 “María Cristina Faraudello de Aimino” el cual cuenta con presupuesto asignado. También solicitó al municipio que avance con los trámites para obtener la titularidad del terreno donado en Barrio El Bosque; con esto se podría avanzar con el proyecto técnico de la escuela multinivel para ese sector.

También propuso que se gestione y se finalice otro establecimiento similar en Barrio Mora donde ya existe un terreno destinado a ese fin y aunque la obra se licitó y adjudicó, no hubo avances.

Transparencia y control del ejecutivo

La transparencia fue un eje clave. Caruso solicitó la fundamentación de algunas decisiones como el polémico viaje a Alemania, en los cuales quedó en evidencia la falta de verdad en la comunicación oficial del municipio, donde sí se imputaron gastos locales, cosa que el municipio negó rotundamente en un principio.

También logró el acompañamiento de sus pares a través de la Ordenanza Nº 5.564, la cual obliga al Municipio a comunicar los resultados de las auditorías internas al Concejo.

Otro hecho trascendente fue la solicitud para volver a los procesos normales de contratación a través de las correspondientes licitaciones públicas, mecanismo que la actual gestión quiso sortear sistemáticamente, y que dejó en evidencia una falta de compromiso por desempeñarse con la debida transparencia. Afortunadamente los procesos licitatorios volverán a partir de 2025, pregonando el orden de las compras municipales.

Aumento desmedido de tributos

Alarmante fue la suba de las tasas locales que, en reiteradas ocasiones Caruso, junto a sus compañeros de bloque, intentaron frenar. Pero el intendente Viotti hizo valer su mayoría automática en cada oportunidad logrando un aumento histórico del 306%, frente a una inflación que apenas superó la mitad de ese número en 2024. La edil destaca el escalonamiento que se logró para 2025 así como mantener el primer semestre con un sólo aumento, siendo clave la visibilización que tuvo el tema con vecinos y trabajadores presentes en el recinto en las sesión donde se trató el proyecto.

Cercanía

Caruso cree firmemente en la concientización y el trabajo junto a la comunidad, por eso con su par Racca brindaron charlas de prevención de dengue y participaron en distintos espacios educativos para promover el cuidado del ambiente.

Los encuentros con vecinos y comisiones vecinales fue clave para conocer sus necesidades y orientar las acciones.

Este año ha sido intenso y lleno de desafíos, pero también de aprendizajes. Lamentablemente de muchas iniciativas aún no han tenido respuestas, pero insistirá para que en cada rincón de Rafaela el municipio esté presente, atendiendo las necesidades y mejorando la calidad de vida de cada vecino de la ciudad que tanto orgullo nos da.