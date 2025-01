Guillermo Cornaglia: "Que el PJ vaya dividido beneficia al gobierno, debe haber una sola lista"

El presidente del Partido Justicialista (PJ) de Santa Fe, Guillermo Cornaglia, desmintió la denuncia del perottismo sobre presuntas irregularidades en el congreso que definió cómo armar las listas para las elecciones a convencionales constituyentes, y pidió una sola lista de unidad.

“Fue un congreso totalmente válido. Había una escribana y se chequearon todos los participantes. Que se pretenda poner en juicio de juicio que sea virtual es una cosa, pero lo otro no es así. Todos los sectores decidieron esa metodología. Podés estar de acuerdo o no, pero no se puede discutir la legalidad”, dijo en LT9 para desacreditar las versiones de congresales truchos.

“Uno siempre propone que se vote de acuerdo a la mayoría y que el resto acompañe. A veces, cuando ese resto no quiere, no desea o no le conviene acompañar, surgen las complicaciones que surgen ahora”, opinó Cornaglia frente a la impugnación del sector Hacemos Santa Fe.

El congreso

En el marco de un tenso congreso provincial, el Partido Justicialista (PJ) resolvió habilitar el armado de una lista de unidad para las elecciones a convencional constituyente del 13 de abril.

La convocatoria en formato virtual dejó expuesta la fractura del peronismo santafesino: tres sectores internos a favor de la libertad de acción con sellos o alianzas propios, el mencionado Hacemos, Activemos de Marcelo Lewandowski y el Movimiento Evita, plantearon que fue nulo.

Según cuentan en off the record, hubo personas en la reunión virtual sin nombre ni video que acreditara su rostro, lo que hizo suponer que eran extras sin vinculación con el partido ni reunían las condiciones necesarias para votar.

Guillermo Cornaglia y la unidad

Ahora la situación está cada vez más amainada con un mes exacto para entregar las listas con candidatos. El 2 de febrero próximo vencerá el plazo para la presentación de reconocimiento de alianzas, el 7 para inscribir los candidatos a convencional ante las juntas electorales y el 10 ante el Tribunal Electoral.

“Estamos dispuestos a seguir charlando, ir divididos sin dudas que más allá de la crisis le agregaríamos un condimento más. Como Partido Justicialista no podemos no ser opción en la modificación reforma constitucional”, agregó.

Luego opinó que el PJ está en crisis desde el momento en que se perdieron las elecciones. “Nos fijamos reestracturarlo y seguimos sin encontrar el camino para el partido que todos queremos que es el de la unidad. Hay algunas cuestiones que no logramos acomodar”, finalizó.

CON INFORMACION DE UNOSANTAFE.