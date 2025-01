“Busco fuerzas para seguir”: el dolor de Ingrid Grudke tras descubrir que su pareja la engañaba

El viernes, Ingrid Grudke contó que descubrió a su pareja siéndole infiel con la esposa de su sobrino. Todavía muy angustiada por esa situación, este domingo mostró cómo atraviesa este duro momento y agradeció todas las palabras de apoyo que recibió en los últimos días.

“Gracias por tantos mensajes hermosos, llenos de mucho amor y respeto. Me recargan de energías positivas. Va a llevarme un tiempo, pero todo pasa. Solo busco las fuerzas para seguir con lo que me toca vivir”, expresó en una de sus historias de Instagram.

Además, subió algunas publicaciones en las que se mostró en compañía de algunas amigas famosas como Julieta Puente y Analia Galeano, con quienes realizó una pijamada que le sacó varias sonrisas.

Cómo descubrió Ingrid Grudke que su pareja le era infiel con una sobrina política

El periodista Luis Bremer contó al aire de A la tarde (América) cómo fue que Ingrid Grudke descubrió a Martín Colantonio la engañaba con la esposa de su sobrino. Al parecer, desde julio de 2024 fueron advirtiéndole de las presuntas infidelidades del empresario con el que estaba en pareja desde hacía siete años, pero ella eligió creer en su palabra, hasta que no hubo vuelta atrás.

“Una empleada doméstica del departamento donde se instalan Martín e Ingrid en 2020, en un complejo muy importante de Posadas, le dice: ‘Señora, discúlpeme el comentario, algo pasa entre Andrea -nombre de la esposa de su sobrino- y Martín. Andrea era de tal confianza que dormía en el departamento de Ingrid y Martín cuando iba a Posadas porque vivía en otra localidad”, reveló el panelista del programa de Karina Mazzocco.

Enterada del engaño, la modelo se los preguntó tres veces y las tres veces se lo negaron. “Primero lo encara a Martín solo, luego fue en un desfile organizado por ella en la postpandemia, cuando vuelven los tres al departamento y le pregunta, y los dos se los niegan. Y la tercera en un local, en una de las heladerías de la empresa”, indicó.

Minutos después, Grudke envió varios audios a la producción del ciclo para confirmar todo. “Sí, estoy separada. Sabía que iba a llegar este día en el que iban a preguntar. Hace tres meses que me separé y me cuesta mucho hablar del tema. Es muy doloroso. Hay cosas que no entiendo y estoy trabajando para estar mejor”, dijo.

“Le estoy poniendo todas las ganas para seguir con mi trabajo, que eso me entretiene un montón. Y mi familia y amigos íntimos me están acompañando, pero lo cierto es que sí, me separé, y es algo que no estaba en mis planes, creí que tenía una pareja para mucho tiempo, pero bueno, hay cosas delgadas. Los dos universos se terminan, es todo lo que te puedo decir, así que agradezco tu comprensión, y bueno, ya era momento de decir que sí, que me separé”, añadió en el mensaje que le mandó a la productora.

Por último, la rubia cerró: “Lo que pasa es que es mi historia y yo sabía que... que esto iba a saltar en algún momento y me tenía que hacer cargo de lo que está pasando. ¿Qué voy a hacer? Sí. Esta es la realidad, aunque ellos me lo nieguen. Yo sé lo que viví y lo doloroso que es para mí. Después que cada uno arme sus conjeturas, pero para mí fue... es, todavía sigue siendo y va a ser parte de mi historia de vida. O sea, para mí es muy doloroso”.

Fuente: TN