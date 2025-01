La acusación del excuñado de Elba Marcovecchio después de la muerte de Jorge Lanata: "Todo vuelve"

La vida personal de Elba Marcovecchio siempre fue un misterio para los medios de comunicación hasta que, a raíz de su relación con Jorge Lanata, comenzó a ser más conocida. La abogada, que había ganado notoriedad como una de las principales figuras del estudio de Fernando Burlando, nunca había hablado públicamente de su pasado.

Sin embargo, fue Yanina Latorre quien comenzó a compartir algunos detalles de su historia, y después de su matrimonio con el famoso periodista, se conocieron algunas cosas, como la tragedia que había marcado su vida: la muerte de su primer marido, Alejandro Mazzeo, quien falleció en 2009 a causa de un cáncer.

Por su parte, el matrimonio de Elba y Alejandro se había formado tras un largo noviazgo de cinco años, y juntos habían tenido dos hijos. Tras su fallecimiento, Elba quedó enfrentando la difícil tarea de criar a sus hijos sola, mientras intentaba reconstruir su vida, tanto en lo personal como en lo profesional. Sin embargo, lo que hasta ahora se desconocía era cómo había quedado la relación de Elba con la familia de Mazzeo.

A comienzos de este nuevo año, una publicación de Fernando Mazzeo, el excuñado de Elba, en su cuenta de Facebook empezó a generar ruido. De esta manera, Mazzeo, claramente dolido y molesto, expresó lo siguiente en su post: "Me entero de la muerte de Lanata y su esposa actual lo entierra en el lugar donde está su ex esposo muerto y que desde hace 12 años no va nadie. Llevó a sus hijos al entierro y velorio de Jorge pero nunca a llevarle una flor a su padre".

Este mensaje dejó claro el enojo y la frustración de Mazzeo con Elba, sugiriendo que la abogada nunca mostró el mismo tipo de respeto o dedicación hacia la tumba de su ex marido, algo que para muchos puede sonar una crítica muy dura, especialmente en medio del dolor por la reciente pérdida de Jorge Lanata.

Sin embargo, el excuñado de Elba siguió expresando sus sentimientos sin tapujos, y agregó: "Aunque los chicos se lo pedían a su abuela, ahora fallecida, o a su tío. Ese mismo día, con los pibes grandes, ni siquiera los llevó a su tumba. Claro... al padre lo puso en el fondo, cerca de los depósitos. En 12 años nunca una flor encontré en su tumba".

Lo que parecía ser una discusión familiar se convirtió rápidamente en una acusación pública. De todas formas, no se trata solo de una crítica a la falta de atención a la tumba de su exesposo, sino que Mazzeo parecía apuntar a algo más profundo: un sentimiento de injusticia que, según él, había permanecido en silencio durante años.

Para finalizar, Mazzeo no dudó en añadir un contundente mensaje sobre las vueltas de la vida: "La vida es así pero quizás todo vuelve. KARMA le dicen. Buen 2025. Para casi todos y casi todas". Un comentario que, aunque ambiguo, dejó en claro que este doloroso episodio no se olvidará fácilmente.

Lo cierto es que la muerte de Jorge Lanata, uno de los periodistas más influyentes del país, dejó muchas cuestiones sin resolver, tanto en su vida profesional como en su vida personal. Y, tal vez, escarbar en las heridas del pasado solo sea una forma de sacar a la luz viejos resentimientos que aún duelen.

