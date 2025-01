Oriana Sabatini rompió el silencio en medio de los rumores de embarazo con Paulo Dybala

Oriana Sabatini quedó envuelta en rumores de embarazo a casi seis meses de su casamiento con Paulo Dybala. Por eso, decidió hacerle frente a la versión que circuló y escribió un profundo mensaje.

En estos últimos días, compartió diferentes fotos en su perfil de Instagram. Fue allí donde sus fanáticos empezaron a sospechar que la artista pronto anunciaría que espera su primer bebé con el futbolista.

“Se imaginan que no está embarazada y le reviven todos los traumas a la pobre mina”, expresó una usuaria en X (ex Twitter). Al ver esto, Oriana aprovechó para enfrentar los rumores. “¿Se imaginan que de hecho no esté embarazada y esa sea solo una foto mía durante un período de depresión y atracones?”, escribió la hija de Catherine Fulop y Ova Sabatini.

De esa manera, la cantante les respondió a todas las personas que hicieron circular la versión de que espera un hijo con Dybala. Además, les dejó una reflexión en la que recordó los problemas que enfrentó hace un tiempo.

Los rumores se habían instalado a raíz de varias fotos que Oriana subió a sus redes. Uno de los posteos fue el que compartió en Navidad, donde se la veía con el uniforme verde de Slytherin que forma parte de la saga de Harry Potter.

“Estás embarazada, ya lo sabemos pero confirmalo”, “Se nota en la carita”, “No mostrás la pancita todavía”, “¿Creo que hay bebé?” y “Veo que se pone todo ancho, debe estar embarazada”, fueron varios de los comentarios que circularon.

Cabe recordad que en mayo de 2022, durante una visita al programa radial Perros de la calle, por Urbana Play FM 104.3, la actriz y cantante reveló que tuvo anorexia durante cuatro años, un problema que le trajo otras complicaciones en su salud mental.

Qué había dicho Oriana Sabatini sobre la depresión

A finales de noviembre del 2024, la artista se sumó como invitada especial a Sería increíble (Olga), donde habló sobre los problemas de depresión que tuvo. “. “Hay cero motivación. Te cuesta vivir, ¿entendés? Tipo, pulsión de muerte. Eso, vivís en pulsión de muerte”, dijo.

Eial Moldavsky le consultó si esa sensación que se sufre se compensa con la medicación. “¿Te regula eso?”, buscó saber. “No. O sea, te lo regula, pero tenés que hacer un laburo terapéutico para vos también empezar a tener mejores herramientas. Porque la medicación no es que hace que no te vuelvan esos pensamientos nunca en la vida. Por ahí les baja un poquito el volumen”, argumentó.

Sabatini expuso que no es que recomienda que “todo el mundo entre en la mediación” y contó que muchas veces quiso dejarla y que “fue un quilombo”. “Fue desmotivarme porque sentía que cuando la dejaba me sentía peor”, reflexionó.

Lo que propuso a quienes padecen algún trastorno de este estilo es otro camino. “Que recurran a eso cuando de verdad las cosas se hacen insoportables, ¿no? Está buenísimo cuando funciona, pero, bueno, siempre con un médico y estar muy atento a cómo afecta eso. Y aparte de un psiquiatra, un psicólogo. Siempre”, lanzó.

Fuente: TN