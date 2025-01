Se posterga para febrero o marzo la ley que prohíbe los cargos hereditarios

Un proyecto de ley que busca prohibir en el ámbito de la Provincia los llamados cargos hereditarios, e incluso "eliminar cualquier forma de nepotismo y favoritismo en la designación de cargos y empleos", ha quedado sin tratamiento en 2024 en la Cámara de Senadores. El texto pasó diciembre pasado sin tratamiento, pese a que fue habilitado por el Poder Ejecutivo en el período extraordinario de sesiones, y en la última reunión del año pasado se le renovó una preferencia que podría llevarlo al recinto de las 19 bancas recién a mediados o fines de febrero, quizás marzo.

El texto tiene media sanción de la Cámara de Diputados, donde la votación no fue por unanimidad: solo se opuso la bancada de izquierda Frente Amplio por la Soberanía, que entiende que también debió avanzarse con otra iniciativa suya que impide a funcionarios políticos y autoridades de los tres poderes nombrar parientes en el Estado. Se presentó en 2022, nunca logró despacho de ninguna comisión e irá al archivo, pero puede ser presentada nuevamente.

Marcos Corach, del perottismo, en tanto, advirtió que aunque se comparte el objetivo de fondo a favor de la igualdad se considera que el texto solo busca "demonizar" a los agentes del Estado y se abstuvo la bancada Hacemos del PJ, al igual que la diputada Lucila De Ponti (PJ-Santa Fe sin Miedo).

Definiciones

En la Cámara baja sancionó una norma que fue impulsada por la diputada del Pro Ximena Sola. Desde entonces, en el Senado pasaron solo dos jueves con reuniones, en las que el temario fue más que importante: entre otros temas en diciembre pasado el Senado completó la sanción de la Ley 14.384 que declaró en la Provincia de Santa Fe la necesidad de una reforma parcial de su Constitución.

El despacho que avanzó en Diputados el 29 de noviembre contó con las firmas de sus pares del oficialismo Martín Rosúa (UCR) y María Fernanda Castellani (PRO) y Ximena García (UCR) desde su inicio y en aquella sesión se sumó su rúbrica José Corral (UCR).

La diputada Sola comparó la sanción de esa norma con otras que buscan un estado más democrático, como la boleta única (con la que Santa Fe fue pionera en 2011) y la ley de Ficha Limpia recientemente votada por unanimidad en ambas cámaras.

"Este es un mensaje para los santafesinos que reclaman que se terminen ciertos privilegios que existen en la Administración Pública atentan contra el mérito, el esfuerzo y la eficiencia que hay que tener en el Estado", subrayó.

La ley busca terminar con ítems de "convenios colectivos de trabajo", como en el caso de la EPE y "en el estatuto del empleado público" que reservan cargos a familiares directos de quienes ya están empleados.

En el Senado

En la Cámara que representa a los departamentos, el 19 de diciembre se votó una preferencia para dentro de dos sesiones. Esto quiere decir que deberá al menos pasar un jueves con reuniones para que en la siguiente oportunidad pueda eventualmente ser tratado, en febrero o marzo.

De todos modos, con la comodidad de contar con 14 de las 19 bancas, es decir, más de dos tercios del cuerpo, el oficialismo de Unidos para Cambiar Santa Fe puede avanzar con el tema cuando lo desee.

Cambio doble en la Epe

El gobierno provincial no esperó a la sanción de la norma en debate sobre cargos hereditarios para proceder a denunciar los artículos de la llamada "bolsa de trabajo" que existe en el Convenio de Trabajo que tiene el carácter de Ley Nacional entre los gremios de Luz y Fuerza y su Federación y la Empresa Provincial de la Energía.

"No es contra los trabajadores, buscamos hacer más abierta, transparente y eficiente a la Empresa Provincial de la Energía", sostuvo el 11 de noviembre ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, a cuya órbita corresponde la Epe. Y anunció que en adelante no habrá bolsa de trabajo con nombres seleccionados por los gremios, sino un concurso de inscripción abierta para los ingresos.

Se trata de la denuncia del Convenio Colectivo de Trabajo 235/97" entre el esa distribuidora de Santa Fe y los gremios de Luz y Fuerza, ratificado en 2016 (durante el último gobierno del Frente Progresista, Cívico y Social, cuando el gobernador era Miguel Lifschitz). Los incisos 2 y 3 del artículo 13 hablan de los ingresos a la empresa, que tendrán en el futuro un mecanismo diferente: se ingresará "por idoneidad", afirmó .

El procedimiento llevado a cabo ante la Secretaría de Trabajo de la Nación también rechaza la existencia del BAE, el Bono Anual por Eficiencia y el pago de los kilovatios consumidos por los agentes de la Epe, así como un suplemento por el consumo de gas.

El primer año de gestión del actual gobierno en la Epe se caracterizó por lo que su ahora ex presidente Hugo Marcucci definió como "poner en orden" a la empresa. Además de una auditoría que reveló que se facilitó la compra de energía a los llamados grandes clientes con pérdidas de $26.000 millones por la tasa de interés absurda que se les aplicó, "como si la compañía fuera un banco", el ex senador provincial y ex diputado nacional radical apuntó a bajar gastos inútiles y producir ahorros que se volcaron en inversiones que, junto a la suba de las tarifas, equilibraron los números.

Marcucci tuvo su última intervención pública como titular de la Epe en la audiencia de mediados de diciembre cuando se avanzó con un aumento tarifario (que para los usuarios residenciales significará en promedio un impacto del 28%). Y su última reunión como presidente con los demás directores sucedió en la primera semana de enero de 2025, luego de que el gobierno provincial comunicara su alejamiento por motivos personales.

Cabe destacar que en aquella presentación, de mediados de diciembre, fue también clave la exposición del gerente general Marcelo Cassin quien (según se rumorea en la Epe) está pronto a jubilarse o con ese trámite muy avanzado.

Los cambios entonces, son tanto en la conducción política de la distribuidora estatal (con la llegada de la hasta aquí titular de Aguas Santafesinas, y ex presidenta del Enress, Anahí Rodríguez) como en el gerenciamiento técnico de la empresa con la salida de Cassin.

Por otra parte, de la pulseada con Luz y Fuerza por los tres puntos cuestionados por el gobierno provincial (cargos hereditarios, BAE y energía paga) se ha ocupado hasta aquí públicamente el ministro Puccini, al menos en cuanto a las declaraciones en los medios.

