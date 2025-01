El gobierno porteño no postergará el inicio de clases por pedido de Scioli: «No negociamos»

En la última semana, el ministro de Turismo, Daniel Scioli, le pidió al gobierno porteño aplazar el inicio de las clases para después del feriado de carnaval, para así incentivar al turismo interno. Sin embargo, la respuesta desde las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires fue tajante: «No negociamos fechas de clases por algún beneficio«, contestó Laura Alonso, vocera de Jorge Macri.

«Las clases se van a iniciar el 24 de febrero, como está previsto en el calendario oficial«, aseveró la comunicadora en conferencia de prensa. De esta manera, las clases iniciarán tal y como lo habían anunciado las autoridades anteriormente y explicaron: «En la Ciudad, la educación y cumplir con el calendario escolar son una prioridad. Fundamentalmente, no negociamos fechas de clases por algún beneficio«.

En este mismo sentido, Alonso aclaró que «todos los que quieran hacer turismo pueden hacerlo. Hay muchísimos chicos que tienen derecho a acceder a la educación y estar en la escuela. Y vamos a cumplir, como siempre, nuestro calendario oficial», contestó ante la consulta de los periodistas presentes en la sala de prensa.

Sumado a esto, en el día de ayer la propia vocera había adelantado que no se modificaría el inicio del ciclo lectivo 2025 por medio de su cuenta de X: «En nuestra Ciudad, la educación es una prioridad indiscutida y el inicio de clases no es negociable. La particular propuesta del Secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli me resulta útil para reforzar una vez más que para la Ciudad la educación de los chicos siempre está primero. Las clases comenzarán el próximo 24 de febrero en inicial y primaria. El 5 de marzo lo hará el nivel secundario», escribió.

El pedido de Daniel Scioli

Desde Mar del Plata, el ministro de Turismo reveló que trasladó la solicitud al secretario de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, Valentín Díaz Gilligan, para aplazar el inicio de clases. Dentro de sus argumentos, afirmó que sería una forma de «aplicar sentido común» a la educación y al turismo y que serviría para «armonizar el comienzo de las clases» justo después del feriado de Carnaval.

Los feriados por carnaval serían el lunes 3 y el martes 4 de marzo, por lo que Scioli quiere aprovechar ese fin de semana largo y que las familias tengan unas mini vacaciones justo antes del inicio del ciclo lectivo 2025. A pesar de esto, el gobierno porteño lo rechazó y si bien el feriado no se moverá, el inicio de las clases en CABA tampoco.

Con información de www.elintransigente.com