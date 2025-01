Graciela Alfano desmintió los rumores de romance con Javier Milei: “No hubo ningún contacto”

En medio de los rumores que la vinculaban sentimentalmente con Javier Milei, Graciela Alfano decidió romper el silencio y aclarar la situación. Desde Punta del Este, la exvedette publicó un video en sus redes sociales donde negó haber enviado un mensaje privado al presidente en Año Nuevo y pidió que dejen de difundir noticias falsas.

“Bueno, no es mi costumbre dar este tipo de comunicados”, comenzó diciendo Alfano, luciendo una bikini mientras disfrutaba del día soleado. “Mis contenidos son otros, con otra onda, con otra intención de amor, pero en este caso, teniendo en cuenta a las figuras involucradas, me parece que esta aclaración hace falta”, expresó.

Graciela fue contundente sobre su supuesto vínculo con Milei: “Yo no envié ningún mensaje de Fin de Año a nuestro presidente, ni lo contestó, ni hubo ningún contacto de ninguna índole con él”. De esta manera, buscó ponerle fin a las versiones que la señalaban como la tercera en discordia en la relación entre Milei y Yuyito González.

La actriz cerró su descargo con un mensaje de paz para sus seguidores y una crítica hacia los medios que alimentan los rumores: “Dejemos de inventar, dejemos a la gente en paz, por favor, comuniquemos desde el amor y no desde la falsedad”. Finalmente, les envió un saludo a quienes la acompañan: “Los quiero y los bendigo como siempre”.

Graciela Alfano habló sobre su supuesta separación

Graciela Alfano desmintió recientemente su separación con su novio, Carlos Bustin. Su palabra fue en respuesta a la circulación de un video en el que se puede ver al empresario muy cercano a una rubia en medio de una celebración de Año Nuevo en Punta del Este.

Frente a las crecientes especulaciones, la exvedette se comunicó con el periodista Javier Fabracci para TN Show, a fin de desestimar todas las versiones sobre este tema. “Lo que ella me dijo es que están en un impasse, lo definió así. Con Carlos no hay terceras personas en discordia”, explicó el columnista.

Sobre la decisión de Alfano de pasar las fiestas distanciada de su pareja, Fabracci contó que las razones de la artista fueron estrictamente familiares: “Ella cuenta que se vino de Punta del Este para Buenos Aires el 24, porque el 25 cumple años la nieta y el 29 cumple uno de sus hijos. Así que estuvo pasando las dos fiestas con su familia”.

En cuanto al presente de su relación, Grace amplió cómo van llevando la distancia temporal: “Somos dos personas grandes, decidimos tomarnos un tiempo y ver que pasa”.

Incluso, Alfano explicó la situación real detrás de las imágenes que mostraban a Bustin junto a una mujer en una fiesta de fin de año: “Nada que ver, lo hablé con él porque también lo vi. Es el restaurante de él, estaba como anfitrión recibiendo gente, saludando a gente conocida, pero no hay onda con nadie”.

Por último, Javier resaltó que la pareja no se encuentra en una fuerte crisis. “Están los dos bien, la decisión fue de común acuerdo, no hay un conflicto, no hubo una pelea, fue más una decisión tipo ‘Che, tomemos un tiempo’. Están cumpliendo un año ahora de estar juntos. Es para reflexionar, ver qué es lo que necesita cada uno, va a ver cómo continúan”.

Fuente: TN