Luciana Salazar desmintió el romance con el abogado que fue vista en Punta del Este: “Es un amigo”

Luciana Salazar brilló durante la inauguración de la temporada veraniega en Punta del Este, entre grandes celebraciones, alfombras rojas y derroche de estilo y glamour. Sin embargo, la presencia de la despampanante blonda en varios eventos, palideció ante cierto rumor de romance que se difundió hace pocas horas.

En el ciclo Puro Show (eltrece), se expuso que la modelo habría iniciado un romance con Andrés Prieto, un prominente abogado que se presenta a sí mismo en redes como el dueño de una firma de abogados y profesor universitario.

Ante las crecientes especulaciones sobre el tema, TN Show se comunicó con la mamá de Matilda Salazar para confirmar o desmentir esta información, que de ser cierta, pondría fin a sus días de soltería.

En este sentido, Luciana desmintió el supuesto inicio de un vínculo amoroso con Prieto: “Es un amigo Andy, 100%, no somos pareja, no somos novios para nada. Compartimos amigos en común. Es una gran persona, pero nada más que eso. No estoy en pareja”.

Completamente ajena al origen de estas especulaciones, Luli comentó: “Ya lo dije, el día que tenga que decir algo lo diré yo, pero no es el caso. No es más que un amigo Andy y nada más que eso”.

Fuente: TN