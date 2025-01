Mauro Icardi conversó con Ángel de Brito y mandó al frente a Wanda Nara: “La gente puede ser muy hipócrita”

Mauro Icardi se cansó y le escribió a Ángel de Brito durante la medianoche del jueves para exponer a Wanda Nara, después de que aparecieran fotos y videos del futbolista cazando animales y sacándoles la piel. El conductor de LAM (América) mostró el chat en su programa.

El jugador del Galatasaray de Turquía le hizo un reclamo al periodista de espectáculos: “¿Y la Wandix cazadora no la subís?”. Contundente, el presentador le contestó: “Dámela y la subo”.

“Me manda un video. Ahí la tienen a Wanda cazando. También se ve atrás que está la nena participando”, dijo de Brito.

Luego, continúo leyendo su conversación con Icardi. “Capaz, la liebre que estaba limpiando (él, en un video que se viralizó en las últimas horas) era la que cazó Wandix con Francesca mirándola. Qué hipócrita puede ser la gente”, le dijo el delantero.

El conductor fue letal: “Mandame lo que quieras, yo no soy vocero de ninguno. Lo que me pasa es que con los chats que mandó (Wanda), quedás como el cu... Violento, pesado, etc. Discriminando a los negros, etc.”. En ese momento, Mauro dejó de contestar.

Fuente: TN