Inseguridad y accidentes de tránsito: El talón de Aquiles de un gobierno estacando

No solo nada cambio, todo está peor. Los grandes problemas que afronta este gobierno de Leonardo Viotti sin duda alguna son la inseguridad y la accidentología, justamente dos caballitos de batalla del intendente en su campaña electoral.

La inseguridad aumentó notablemente en la ciudad, y lo más grave es que las modalidades son cada día más sofisticadas, lo que convierten en más peligrosos los robos y asaltos que día a día se producen en una ciudad que otrora fue tranquila y segura.

Viotti trajo al Ministro de Seguridad de la provincia y ambos difundieron unas encuestas "infantiles", no dignas para un gobierno serio. Lo hizo para contrarrestar las que oportunamente difundió el Fiscal Regional Carlos Vottero, las que anunciaron un aumento exponencial del delito.

No acostumbrado a que lo contradigan o le muestren la realidad que no quiere ver, Viotti llamó al ministro para hacer un papelón monumental, y pretender hacernos creer que el delito bajó, cuando es todo lo contrario. Contrarrestaron las estadísticas científicas y serias de la fiscalía con unas que median de acuerdo a la cantidad de llamadas telefónicas a un 911 que no funciona y que la gente no utiliza por qué en oportunidades ni responden, y cuando lo hacen ya es tarde.

Lo cierto es que la inseguridad en Rafaela es mucha y creciente, y Viotti demuestra incapacidad para gestionar ante el gobierno provincial, no sabe actuar ni peticionar como lo tendría que hacer. Tampoco aporta mucho desde la Municipalidad, está preocupado en otras cuestiones más de carácter partidario que en el bienestar de los rafaelinos, Viotti responde como un político "casta", seguramente por que lo es.

Los accidentes de transito son otros de los puntos débiles de este gobierno, y por lo visto no existen ideas para revertir la alarmante cifra de accidentes y muertes que se produjeron en el gobierno radical de Viotti. A esta altura, y cuando ya trascurrió más de un año de gestión, son pocas las esperanzas que quedan, no se evidencia un compromiso real y tampoco se observa a gente capacitada para cambiar la situación. No existen campañas de educación vial y las premisas principales que se deben tener en la materia tampoco se cumplen. No existe intención de asesorase con gente capacitada y el ego de Viotti y sus colaboradores en la materia los lleva a pensar que todo lo saben, cuando la realidad se ven en las estadísticas escalofriantes que tienen. Nunca antes murió tanta gente en accidentes de tránsito como en lo que va del gobierno de Viotti, eso es incontrastable y desafío al intendente que lo haga, ojalá me demuestre que estoy equivocado, pero lamentablemente no es así.

Este es un año electoral, la preocupación de los políticos está puesta en las elecciones por venir, difícilmente pasemos de la estúpida foto tratando de demostrar gestión, por lo que no nos queda otra que cuidarnos solos, que tomar todos los recaudos posibles para que no nos roben y ser muy cuidadoso y responsables cuando transitamos por las calles de la ciudad, como decían nuestras abuelas, debemos "mirar con cuatro ojos", agudizar los sentidos y rezar para que nada nos pase. Del lado de la Municipalidad, del gobierno, de Leonardo Viotti, seguramente no vamos a conseguir nada, está en otra, no osemos molestarlo.