Jenifer volvió a la casa de “Gran Hermano”: la incómoda reacción de Chiara y Giuliano cuando la vieron

Este lunes, Jenifer volvió a Gran Hermano (Telefe) y conmocionó en la casa. Su entrada generó muchísima incomodidad en Chiara, ya que las dos están interesadas en la misma persona: Giuliano, con quien ambas tuvieron fogosos momentos en las últimas semanas.

Apenas entró Jeni, la cara de Chiara lo decía todo. Mientras su compañeros cantaban y arengaban por el regreso de una de las participantes con más chispa de esta temporada, ella permanecía inmóvil y se limitaba a aplaudir con muchísima frialdad. Sin embargo, se dieron un abrazo de compromiso.

Por otra parte, Jenifer dejó en claro que no perdona el romance entre Chiara y Giuliano. Incluso, cuando lo saludó a él, a pesar de darle un beso en la boca, hizo el gesto de que va a clavarle un puñal por la espalda.

Tras la entrada de Jenifer, y después de un día en el que tuvo varias peleas con Giuliano, Chiara salió al patio y, en una charla con la Tana, adelantó cuáles iban a ser sus pasos a seguir dentro del juego. “Ahora los saco a los dos de la casa. Obvio con inteligencia”, advirtió y aseguró que no está dispuesta a pasarla mal otra vez durante su estadía en el reality. De repente, se armó un culebrón.

“Voy a decir lo poco hombre que sos”: la tremenda pelea entre Chiara y Giuliano en “Gran Hermano”

Antes del retorno de Jenifer a la casa de Gran Hermano, la relación entre Chiara y Giuliano ya atravesaba un momento crítico. En la cocina de la casa, él la increpó a ella por mantener varias charlas amistosas con algunos rivales como Sandra y Brian.

“¿Cuál es tu problema? ¿Para qué tenés que hablar en la cocina? ¿Qué estaban hablando?”, le dijo Chiara cuando lo vio intercambiando información con Ulises. Al escucharla, “Nano” arremetió: “Yo no estoy para este circo Chiara (...) Esto es lo que justo quise esquivar, así que gracias por confirmarme que siempre tuve razón”.

Muy molesta por las actitudes del concursante, la participante le hizo una fuerte advertencia: “Seguí haciendo estos papelones que vamos a quedar bien (...) vos no tenés personalidad, no te las bancás por vos mismo, tenés que ir preguntándole a todo el mundo (...) Hoy voy a decir en vivo el poco hombre que sos, porque eso es lo único que sos”.

Luego, le aclaró que iban a empezar a jugar por separados: “Te metés en una guerra (...) vos sos un desagradecido, quedás muy mal con todo nuestro vínculo (...) Yo te aviso, si esto termina así, vos preparate porque te hago la guerra”.

A pesar de este fuerte ida y vuelta, no quedó claro cómo quedaron las cosas. “Acá lo di todo por vos, flaco (...) No hay nada que hablar, vos por segunda vez me has humillado acá adentro”, le dijo la joven entre lágrimas mientras él intentaba consolarla.

Fuente: TN