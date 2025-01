El Puma Goity cruzó a Flor Peña por cuestionar la repetición de “Poné a Francella”: “Es humor y punto”

La repetición de Poné a Francella (Telefe) generó un fuerte debate en las redes y también entre algunos protagonistas del ciclo. Una de las primeras en cuestionar que el ciclo humorístico vuelva a estar al aire fue Florencia Peña, quien aseguró que el programa había quedado “fuera de contexto” y no causaba más risa. Ahora, El Puma Goity salió al cruce de su colega y dio una opinión completamente distinta.



En diálogo con Intrusos (América), el actor sostuvo que la postura de Peña le resultaba un poco excesiva. “Es su opinión, pero al público está encantado. Y bueno, tampoco es que subestime a la gente y tampoco me parece que hay que ponerse tan (extremo)... ¿No es cierto?”, lanzó el artista.

Luego, a modo de ejemplo, agregó: “¿No vamos a hacer más obras de esclavitud porque no hay más esclavitud? Es un poco exagerado, por no decir exagerado. Tampoco nos podemos poner tan... O sea, es humor y no me parece para tanto. No estoy tan de acuerdo con lo que dice Florencia con todo el amor que le tengo”.

Dejando en claro que no encuentra ninguna controversia en que la emisión de segmentos como “Sambucetti” -donde una jefa acosa a un empleado- o “Es una nena” -que muestra la atracción sexual de un hombre adulto por una estudiante de secundaria-, El Puma minimizó la polémica en torno a esos pasos de comedia: “Terminémosla, cortémosla... Me parece que estamos exagerando con ese tema. A mí me parece que es una programo de humor y punto. Hay que tomarlo con humor”.

Por último, expuso algunas contradicciones en las declaraciones de Peña. “Tampoco ‘Casado con hijos’ es un canto... ¿viste? Es lo mismo. Entonces, no jodamos. Es humor, es humor, es comedia, y bueno, se ha exagerado todo. No se puede hacer nada”, dijo en referencia a uno de los grandes éxitos de la actriz que todavía continúa al aire y que incluso tuvo un reciente paso por el teatro.

“No seamos más bol..., de verdad. Me parece con todo respeto. Me parece que está muy bien, que te esté ‘Poné a Francella’. Lo prefiero mil veces que a otras cosas que se ven que son espantosas y supuestamente son modernas y respetuosas”, completó.

Fuente: TN