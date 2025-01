Brutal: lo atacaron a patadas en la cabeza para robarle la bicicleta en Córdoba

Walter, un trabajador del Mercado de Abasto de 55 años, se dirigía a su trabajo en bicicleta por la ruta 19 en la madrugada del lunes cuando fue interceptado por dos delincuentes cerca del puente de avenida Circunvalación, en la ciudad de Córdoba.



Los asaltantes lo atacaron con ferocidad, golpeándolo y pateándolo en la cabeza a pesar de que no opuso resistencia. El objetivo del ataque era la bicicleta del hombre, su herramienta de trabajo y medio de transporte diario, con un valor estimado de $ 1,2 millones.

“Me patearon la cabeza, no opuse resistencia”

“Llegando al puente me aparece alguien, me pechó y entre dos me golpearon, me patearon la cabeza. No opuse resistencia, pero igual se ensañaron”, relató Walter a la radio Cadena 3.



La víctima llevaba puesto un casco que, afortunadamente, le salvó la vida.

Reclamo por mayor seguridad en Córdoba

Conmocionado por el brutal ataque, hizo un llamado a las autoridades para que se implementen medidas de seguridad más efectivas en la zona. “Debería haber más intervención policial”, expresó, destacando la vulnerabilidad de los trabajadores que transitan por la ruta 19.

