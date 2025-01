Los tatuadores de la China Suárez hablaron del tatuaje dedicado a Colapinto: “Nos dijo que le daba vergüenza”

En las últimas horas se conocieron imágenes del tatuaje que la China Suárez se hizo en honor a Franco Colapinto y que decidió taparse días después. Las fotos y el video filtrado muestran el particular diseño que la actriz eligió realizarse en el abdomen: el número 43, el mismo que utiliza el piloto de Fórmula 1 en sus carreras.

La actual pareja de Mauro Icardi se había tatuado hace dos meses en un evento donde se encontraba todo el equipo detrás de En el barro, el spin-off de El Marginal. Allí estaban presentes, Luciana y Pato que no solo tatuaron a la artista sino también a otros de los presentes como Valentina Zenere y Sebastián Ortega, quienes hace algunas semanas confirmaron su romance.

En diálogo con TN Central, los tatuadores dieron a conocer las circunstancias en las que Suárez se tatuó. Además, dejaron en claro que es trató de un tatuaje “de verdad” y no uno de henna.

Luciana y Pato aseguraron que no tienen idea de los motivos detrás del número que eligió la actriz. “Le presenté tres posibilidades para el 43 y ella eligió el más finito. También eligió el lugar”, explicó Pato.

“Vino re predispuesta, me dijo que le daba vergüenza. Es una persona como cualquiera, vino como cualquier otra chica. Nos dijo ‘es un numerito’, en ese momento tampoco reparamos”, indicó. Y agregó: “Se entendía en el contexto, es algo que hacen muchos chicos y muchas chicas”.

Por otra parte, remarcaron que ellos no fueron quienes filtraron las imágenes de la sesión del tatuaje. “Las fotos las deben haber sacado ellos porque nosotros no pedimos sacarlas”, indicó Luciana. Asimismo, prefirió no opinar sobre el diseño de una corona que otros tatuadores le hicieron a la ex Rebelde Way para taparle el homenaje al piloto.

Vale destacar que la China se hizo este tatuaje días después de que se la viera paseando por Madrid con Colapinto. “Cuando él vio la foto que ella le mandó, se asustó. Esto fue en noviembre; se habían visto dos veces, todo muy normal”, reveló Yanina Latorre en sus redes sociales sobre la reacción del corredor

Fuente: TN