Imputaron a un diputado de La Cámpora por crear cuentas en redes sociales para intimidar a adversarios, periodistas y empresarios

El diputado nacional de Salta Emiliano Estrada fue imputado en las últimas horas por el delito de intimidación pública, acción que llevaba a cabo a través de cuentas fantasmas en redes sociales desde las que creaba fake news para difamar a rivales políticos, empresarios y periodistas de su provincia. Este jueves, el legislador deberá presentarse a las 10 de la mañana a declarar ante la fiscal de ciberdelitos de su provincia, Sofía Cornejo.

Es el cuarto imputado en la causa, en la que, tras los testimonios de los anteriores acusados, se lo identificó como el autor intelectual de las actividades de una serie de cuentas de TikTok.

“Lo que se investiga en estas situaciones es un delito en donde no hay víctimas físicas, no hay personas físicas. Acá hay víctimas en el orden público, en el orden constitucional, y desestabilidad de los poderes del Estado”, indicó la fiscal Cornejo en conferencia de prensa.

Una de las imputadas en la causa cuya declaración complicó aún más a Estrada es Florencia Bustamante, ex asesora del diputado, quien confesó que operaba cuentas como “La Casta Salteña” y “La Casta de Sáenz” siguiendo instrucciones directas del legislador. El abogado de la mujer, Gustavo Feoli, dijo que ella lo tomaba como parte de sus responsabilidades laborales y que no tenía conciencia de estar incurriendo en actividades ilícitas.

“Ella prestaba sus tareas de forma remota o desde una oficina alquilada por Estrada, y bajo sus indicaciones creaba y gestionaba las cuentas, además de encargarse de la edición de videos difamatorios que luego eran publicados”, explicó el letrado. Además, Bustamante entregó su teléfono, donde entre otras cosas se podrán observar las interacciones con el diputado.

Los otros imputados en la causa son Alonso Javier Allemand, señalado como principal operador de la red, asesor de Estrada y ex empleado de la Municipalidad de San José de los Cerrillos; y Juan capisano, creador de la cuenta “Casta Salta”, quien afirmó ser empleado del empresario de medios Federico Mena Saravia. De esta última aseveración, se desprende que serían dos las usinas de fake news investigadas por la fiscal Cornejo.

Podría ser la punta de un ovillo que al desenrollarse lleve a una ola de denuncias por calumnias e injurias contra Estrada por parte de las personas afectadas por los contenidos publicados en esas cuentas de TikTok.

“Nos dimos con que muchos de estos videos no implicaban libertad de expresión. El grueso de los videos podrían dar lugar a futuras acciones, ya sea de querellas por calumnias e injurias o acciones privadas por algún perjuicio por parte de los damnificados”, resaltó Cornejo.

En cuanto al desarrollo de la investigación, la funcionaria judicial indicó que, en primer lugar, TikTok aportó los correos electrónicos vinculados a las cuentas investigadas y, a partir de allí, se le pidió a Google que brindara informes sobre esas direcciones de Gmail. Así se llegó a los primeros tres imputados, de los cuales dos refirieron ser empleados de Estrada en la Cámara de Diputados de la Nación.

La primera reacción de Estrada fue asegurar que la causa y la imputación eran parte de una persecución política en su contra. Consultada sobre ello, la fiscal fue tajante: “La investigación no es contra una persona. La investigación empieza contra desconocidos. Después, que las pruebas me hayan llevado a él, eso es algo que ya no dependió de mí, sino de los informes de empresas como TikTok, Google, empresas de telefonía celular y declaración de dos personas. Entonces, el direccionamiento no es tal. Esto no es político, esto es jurídico”.

“Hay un grupo de delitos que son de competencia federal. Así que tiene que intervenir una fiscalía federal en este caso. Como esto recién empieza, yo estoy habilitada como fiscal que toma conocimiento de los hechos. Con respecto a lo que es intimidación pública, eso sí es provincial y está tramitándose de esta manera. Pero ante los nuevos hechos y ante la nueva imputación, ahora sí se hará una evaluación de qué fue o a quién le corresponde intervenir”, concluyó.

Estrada fue ministro de Economía de Salta cuando Juan Manuel Urtubey fue gobernador, pero luego se acercó al kirchnerismo. Desde ese espacio, primero fue candidato a vicegobernador de Sergio Leavy, y luego obtuvo su banca de diputado bajo el auspicio de La Cámpora.

