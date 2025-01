El kirchnerismo atacó a Hugo Moyano y reavivó una clásica pelea que interfiere en la nueva etapa del PJ

Facundo Moyano volvió a encender la mecha y estalló una pelea política. Todo comenzó cuando el secretario adjunto del Sindicato de Peajes afirmó que “los pibes para la liberación no liberaron nada, nos trajeron a Milei”, en otra fase de su clásico enfrentamiento con La Cámpora y el kirchnerismo, que en agosto de 2021 lo llevaron a renunciar a su banca de diputado nacional.

Pero en esta oportunidad hubo una dura respuesta desde las filas K que involucró a su padre: “A (Javier) Milei lo trajeron sindicalistas como tu viejo (Hugo Moyano) que le hizo cinco paros a Cristina por impuesto a las ganancias, inauguraba bustos de Perón con (Mauricio) Macri en el 2015, fue candidato de Alberto (Fernández) y (Daniel) Scioli en el 2023 y le banca cualquier cosa a Milei”, publicó la diputada nacional Valesa Siley, dirigente del Sitraju (judiciales), desde su cuenta de X.

De esta forma, el kirchnerismo atacó sorpresivamente a Hugo Moyano y reavivó una vieja pelea que interfiere en la nueva etapa del PJ, conducida por Cristina Kirchner, justo antes de las elecciones. Los ecos de este enfrentamiento seguramente irán creciendo porque los K saben que el líder del Sindicato de Camioneros no será un aliado en los próximos comicios y no le perdonan algunos gestos de buena voluntad hacia el Gobierno, como haber firmado una paritaria alineada con la pauta oficial.

En una entrevista con el diario Clarín, Facundo Moyano criticó a la CGT, a Juan Grabois y a su hermano Pablo, pero sus referencias a Máximo Kirchner y La Cámpora fueron las que originaron la dura réplica de la legisladora ultrakirchnerista, con quien compartieron la bancada legislativa. “El kirchnerismo ha transformado al peronismo en un partido de izquierda o peor aún, en una orga de izquierda. ¿Qué sentido tiene una orga hoy? Ya no tenía sentido en los 70″, afirmó el sindicalista.

Cuando le preguntaron si se refería a La Cámpora, que lidera el hijo de Cristina Kirchner, Moyano respondió: “Sí, claro. Digamos los pibes para la liberación no liberaron la patria, no liberaron nada, los pibes para la liberación nos trajeron a Milei. Porque Milei es el resultado de la patética y la funesta gestión de gobierno que tuvo Alberto Fernández, él no nació de la nada”.

Luego también le apuntó a la ex vicepresidenta, al descartar que tenga alguna expectativa por la nueva etapa del PJ presidido por ella: “Los que no supieron brindar las soluciones ahora las van a brindar. Están más grandes, más desgastados, ya han mostrado que no podían, pero ahora por algún tipo de razón van a dar la solución. Por algo Milei los elige como los adversarios, le son funcionales. Había alguien que decía que la izquierda y la derecha por abajo se dan la mano siempre”.

En otro tramo de la entrevista, insistió en los cuestionamientos a Cristina Kirchner y a su hijo: “La política hereditaria, el sindicalismo hereditario, y te está hablando un Moyano, digamos, esa concepción de linaje en el poder, como Cristina, Máximo, tiene que cambiar, no hay otro dirigente mejor, por qué tienen que ser siempre los mismos. Tanta hipocresía la castigó la gente”.

Siley, cuya banca de diputada por Unión por la Patria finalizará el 10 de diciembre, está alineada con el kirchnerismo y La Cámpora y lidera la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales de la Argentina (FE-SITRAJU), una organización creada para disputarle el poder y la representatividad a la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), que dirige Julio Piumato.

No es casual que Siley le haya contestado a Facundo Moyano ni que incluso le haya apuntado a su padre. El dirigente de los peajes se convirtió en un implacable crítico de La Cámpora y Hugo Moyano se está diferenciando del kirchnerismo desde hace años, a diferencia de su hijo Pablo, que mantiene muy buenas relaciones con Cristina y Máximo Kirchner, hasta el punto de que circulan versiones sobre una posible candidatura a diputado nacional por el PJ en las próximas elecciones legislativas.

Hugo Moyano y sus otros hijos varones, Facundo, Huguito y Jerónimo, forman un bloque familiar de sesgo antikirchnerista e incluso están haciendo planes electorales por afuera de la estructura partidaria que maneja Cristina Kirchner, que, además de Pablo Moyano, incluiría en la nómina de candidatos a diputado nacional del PJ a Siley para que tenga otro mandato en la Cámara baja.

