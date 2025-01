Maxi López rompió el silencio y apuntó contra Mauro Icardi: “Tenemos una charla pendiente, a ver si se anima”

Este miércoles por la tarde, Maxi López rompió el silencio y habló por primera vez sobre el escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi.

Al exfutbolista le preguntaron sobre los chats en los que el futbolista del Galatasaray lo trató de “gordo pelo...” y fue contundente durante un móvil con LAM (América): “No vi nada de los chats, no pasa nada, cada uno vive el calvario que quiere vivir. No me interesa lo que hace”.

Luego, disparó munición pesada contra su examigo: “Nunca me quiso enfrentar, nunca quiso hablar. Tenemos una charla pendiente, a ver si se anima”.

Consultado por su llegada a la Argentina y cómo se encuentra con todo el escándalo que lo salpica de manera indirecta, López indicó: “Estoy supertranquilo. Estoy enfocado en mis chicos, vine a pasar unos días acá”.

Después, el notero Santiago Riva Roy le preguntó si cree que Icardi está esperando un hijo junto a La China Suárez: “No sé, si sigue así... jajaja”.

Cuando el periodista le mencionó que Mauro lo trataba de padre abandónico, el exdelantero fue letal e hizo referencia a las hijas de él, Francesca e Isabella: “Pregúntenle a él si las chicas quieren estar con él”.

Por último, López cerró hablando sobre su actual vínculo con la hermana de Zaira Nara y descartó volver a estar en pareja con ella: “Mi relación con Wanda es súper, bien, tranquila. Vinimos para pasar un momento en familia, tranquilos. Las cosas terminan saliendo y se ve la verdad”.

Fuente: TN