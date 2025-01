“Sé que estás con otra, pero pensando en mí”: el posteo de Wanda Nara con una indirecta para Mauro Icardi

Wanda Nara habría vuelto a mandarle una indirecta a través de las redes a Mauro Icardi, quien la semana pasada confirmó su romance con la China Suárez. A pesar de que en la historia de Instagram aparece jugando con su hijo Valentino, lo que llamó la atención no fueron las imágenes sino la canción que eligió para musicalizar el video: “Ojos verdes”, de Nicki Nicole.

El extracto que aparece en la publicación se podría interpretar como un dardo a su ex. “Yo sacaba lo mejor de ti y te diste cuenta el día que me fui. ¿A quién vas a engañar, a quién le vas a mentir diciendo que no me extrañas? Sé que estás con otra, pero pensando en mí y le das los besos que algún día te di”, se escucha en el posteo.

Fuente: TN