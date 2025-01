ASSA y EPE reiteran la necesidad de hacer un uso responsable del agua potable y la energía eléctrica

Ante la ola de calor por la que está atravesando nuestra región, Aguas Santafesinas. (ASSA) y la Empresa Provincial de la Energía (EPE) recuerdan la necesidad de realizar un uso solidario y responsable del agua potable y la energía eléctrica.

Desde ASSA remarcan que “las plantas potabilizadoras están trabajando al 100 % de su capacidad, pero si la demanda supera la producción, sufrimos bajas en los caudales y las presiones domiciliarias”. Por este motivo, subrayan la necesidad de “evitar los consumos secundarios del agua potable, utilizando la que necesitamos en forma esencial, pero sin derroches. Cada litro de agua potable que cuidemos, va a permanecer en la red para abastecer a otros usuarios”.

Buenas prácticas

Desde ASSA se compartieron las siguientes recomendaciones:

No utilizar el agua potable en actividades que pueden postergarse, en particular las que demandan importante cantidad de agua: lavado de autos y veredas; regado de jardines; programas largos de lavarropas.

Utilizar baldes o mangueras provistas de sistemas de corte (gatillo o interruptores o pulsadores) para evitar el derroche.

Tampoco lavar vehículos ni arrojar aguas servidas a la vía pública.

No dejar que el agua corra innecesariamente al lavar los platos, al lavarse los dientes o al bañarse: una ducha de 10 minutos consume 80 litros de agua.

Controlar las pérdidas en canillas, tanques de agua y otras instalaciones.

No están permitidas las bombas “chupadoras” conectadas en forma directa a la red, que causan riesgos y perjuicios directamente a las cañerías de sus instalaciones internas y de sus vecinos.



Piletas de lona

Para el mantenimiento de piletas de lona, ASSA recomienda:

Evitar la renovación del agua de las piletas de esparcimiento en forma innecesaria. Una pileta de lona de 5.000 litros equivale al consumo diario de agua potable de 25 personas.

Agregar al agua de la pileta hipoclorito de sodio (cloro / agua lavandina) o una pastilla de cloro sólido para conservarla varios días.

Lavarnos los pies antes de ingresar a la pileta.

Retirar la basura de la superficie.

Cubrir la pileta con una lona o plástico mientras no la usemos para evitar el ingreso de polvo u hojas que afectan el estado de conservación del agua.



Riego de plantas

La recomendación de ASSA para el riego de plantas es que lo ideal es hacerlo a partir del atardecer ya que:

El agua se infiltra mejor en el suelo al disminuir la evaporación

Las hojas de las plantas no se queman.

La humedad en el suelo se conserva durante toda la noche.

Las plantas la absorben mejor.

Al disminuir otros usos, el riego es más rápido y eficiente.

Contribuimos a cuidar el ambiente y los recursos naturales que no son infinitos

En caso de usar una manguera es aconsejable utilizar un dispositivo de corte para evitar derroche.



Contactos de ASSA

El número de contacto de atención al usuario 24 horas por mensaje de Whatsapp es 3416950008. Además, se pueden efectuar autogestiones y otros contactos ingresando a la oficina virtual en la plataforma www.aguassantafesinas.com.ar

En virtud de las elevadas temperaturas que afectan a la provincia, la demanda de energía en hogares, comercios e industrias tiende a incrementarse considerablemente. Ante este desafío, la Empresa Provincial de la Energía (EPE) pone a disposición una serie de recomendaciones clave para promover un uso eficiente de la energía, cuidando tanto las economías familiares como la sostenibilidad ambiental.

Vale mencionar que la estabilidad de la red eléctrica enfrenta mayores exigencias durante los picos de consumo, especialmente en contextos de eventos climáticos extremos como olas de calor, tormentas o sequías. En este sentido, desde la EPE apelan al compromiso de la ciudadanía y de los sectores productivos ya que resulta fundamental para mitigar el impacto y garantizar el acceso equitativo a la energía.

Recomendaciones para el uso eficiente de la energía

Las principales recomendaciones son las siguientes:

Aprovechar la iluminación natural: reducir el uso de luz artificial utilizando al máximo la luz solar.

Equipos eficientes: elegir electrodomésticos con etiquetas de eficiencia energética al realizar renovaciones.

Climatización responsable: ajustar el aire acondicionado entre 24 y 26 grados; cada grado inferior aumenta el consumo eléctrico entre un 5 % y un 10 %.

Mantenimiento adecuado: limpiar los filtros de aire acondicionado y verificar el correcto funcionamiento de los equipos.

Cerrar puertas y ventanas: evitar fugas de aire en ambientes climatizados para optimizar el consumo energético.

Desconectar equipos no utilizados: apagar y desenchufar dispositivos electrónicos cuando no estén en uso.

Usar lámparas LED: optar por iluminación LED, que consume menos energía y tiene mayor durabilidad.

Evitar el uso simultáneo de electrodomésticos de alto consumo: reducir el uso simultáneo de artefactos como aires acondicionados, hornos eléctricos o planchas.

Finalmente, desde la EPE aseguraron que adoptando estas medidas, no solo puede promoverse el ahorro económico y el bienestar ambiental, sino que también estas acciones contribuyen a garantizar una red eléctrica estable y accesible para toda la comunidad.

Número oficial de WhatsApp de la EPE para consultas

La empresa recuerda la importancia de agendar su número oficial de Whatsapp 3425101000 y viabilizar por ese medio todas las consultas. También está disponible el número telefónico 0800 777 44444. Además, se recuerda la importancia de mantener los datos actualizados en la Oficina Virtual EPE (https://www.epe.santafe.gov.ar/oficina-virtual) donde también pueden realizarse los reclamos y por el chat oficial de Facebook de la empresa: EPE Oficial (https://www.facebook.com/epeoficial).

Fuente: via pais