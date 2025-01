Mauro Icardi: "Estoy haciendo las cosas bien, jamás perjudicaría a mis hijas ni a la madre de mis hijas"

El programa A la Barbarossa, mostró un fragmento de la declaración de Mauro Icardi en la causa de violencia de género y se pudo escuchar por primera vez su voz.

“Soy una persona pública y lamento que esto esto esté en la Justicia, que una cosa de familia, de pareja se haya llevado hasta lo Penal, pero como bien se sabe públicamente también, soy una persona que estoy haciendo las cosas bien, quiero hacer las cosas bien", aseguró el jugador frente al juez.

Además, agregó que no tiene intenciones de perjudicar a Wanda Nara, a pesar de los chats que circularon durante los últimos días, en los cuales hay un tono amenazante: "Jamás perjudicaría a mis hijas ni a la madre de mis hijas, estoy acá con mis abogados para proponer una parte o razones para que todo esto se pueda solucionar de la mejor manera y lo antes posible porque no va más en lo mediático, en lo privado y en todos lados”.



Icardi también pidió que no se abra su celular ya que no tiene ningún video íntimo, pero sí tiene otros chats e imágenes que nada tienen que ver con este tema.

Tras la declaración de Mauro, el juez determinó el cese de actos de perturbación, la prohibición de difundir videos íntimos de la señora Nara y remarcó que sería razonable pensar que ninguno de los dos pueda exhibir fotos de las hijas. Icardi planteó que si él no puede publicar imágenes, ella tampoco pueda hacerlo.

Los abogados de Icardi destacaron que en los celulares se puede saber toda la intimidad de una persona y que él habría dicho que no ingresaran a su teléfono porque está toda su vida y puede aparecer de todo y no es el origen de lo que se está buscando.

La defensa de Icardi se comprometió a no mostrar ningún video y con eso debería ser suficiente, por eso no dieron las claves para poder ingresar al celular.

Fuente: Paparazzi