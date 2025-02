Cascadas del agrio, Neuquen

Las Cascadas del Agrio fueron formadas y moldeadas por manifestaciones volcánicas y glaciaciones que sucedieron a lo largo de millones de años.



Es una experiencia de tipo sendero señalizado. Podés recorrerlo en modalidad trekking en verano y en raquetas de nieve o esquí de travesía/fondo en invierno, con guía.



Nivel de dificultadFácil

Duración2 hs

Distancia ida y vuelta3.5 kilometros





Estas fueron formadas y moldeadas por manifestaciones volcánicas y glaciaciones que sucedieron a lo largo de millones de años. En este lugar en particular, el rio produjo además el desgaste de la roca y labrado de su curso. Las lenguas de lava ardiente descendieron por la ladera originando un paisaje quebrado con muchas caídas y saltos de agua, dando como resultado el circuito de las Cascadas del Agrio: Cascada del Basalto, Cascada de la Cabellera de la Virgen, Cascada de la Culebra, Cascada del Gigante en la que podemos apreciar el Volcán Copahue de fondo; las rocas que encajonan el río Agrio, son basaltos y tienen forma de prismas hexagonales ya que los minerales que lo componen, al enfriarse, se quiebran de esta forma.

Podremos encontrar 4 imponentes cascadas en un marco impactante donde reina la antigua actividad volcánica y con un milenario bosque de araucarias que nos acompañara durante todo el recorrido.

Poseen un olor y color amarillo particular en las rocas, dejándonos apreciar los efectos del azufre, evidenciando así la presencia de un volcán activo.



Recomendaciones: No te apartes del sendero principal, ya que es un terreno accidentado, con sectores de riesgo. De esta manera te cuidas vos y no modificas la flora y la fauna del parque.



Ubicación: Se encuentran ubicadas cerca de la localidad de Caviahue a 500mst desde la O.I.T. el circuito completo tiene 1.5km aproximadamente.

Fuente: Turismo Neuquen