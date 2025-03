¿Rafaela puede "quebrar" si el Banco Nación reclama que se le reintegren los montos del DREI?

"Si Viotti no comprende la complejidad del caso, no asume una defensa con seriedad y con profesionales competentes y no es inteligente y se sienta a negociar, no es descabellado pensar que la Municipalidad podría literalmente quebrar"

La Municipalidad debe entender que por ahora el Banco Nación inició una Acción Declarativa de Certeza, pero que si la misma le da argumentos para reclamar que no se le cobre más el DREI, y que se le devuelvan los montos de dinero mal percibidos por la Municipalidad, el juicio puede llegar a ser millonario y las arcas municipales entrarían en un virtual estado de quiebra, por lo que el panorama es sumamente desalentador.



El conflicto que se suscitó con el Banco de la Nación Argentina por el cobro del DREI, y que actualmente se encuentra en una etapa judicial en el Juzgado Federal, en primer término denota un desconocimiento absoluto por parte del municipio de la cuestión legal, específicamente en lo que respeta a Recursos de Amparo y Medidas cautelares, algo fundamental para poder discutir la cuestión en una sede judicial. Se nota que la Municipalidad aún no comprendió el caso desde el punto de vista judicial, la entidad bancaria presentó una Acción Declarativa de Certeza junto a una Medida Cautelar, ello la pone en un plano de desigualdad absoluta con los profesionales que cuenta el Banco Nación. Por otra parte, es notoria la incapacidad que quienes representan a la Municipalidad tienen, eso se advierte en cada una de las respuestas de los funcionarios que concurrieron al Concejo a informar a los Concejales al respecto, partiendo que el propio fiscal municipal Matías Gentinetta no cuenta con matricula federal para litigar, pero eso es lo de menos, la Municipalidad debió haber tomado más en serio cuando se lo notificó de la demanda y haber contratado un abogado independiente con reconocida solvencia en la materia, quizá esto sea a consecuencia de la soberbia que caracteriza a esta administración, por ello en el título de la presente nota hablamos de "combo perfecto".

Otro de los puntos a destacar es que desde la Municipalidad toman el pago del DREI casi como una "colaboración" por parte del Banco, esto se desprende de los dichos del Secretario de Gobierno Germán Bottero cuando manifiesta " lo que yo quiero dejar en claro es que se pueden venir tiempos difíciles para los municipios si este tipo de medidas prosperan. Si de fondo se determina que es inconstitucional el cobro de una tasa a una entidad financiera porque el municipio “x” no está dando un servicio a la misma, vamos a vernos en serios problemas. Estos tributos son importantes para el Municipio. “Creo que lo que estamos discutiendo de fondo es la contraprestación municipal a este tipo de tributos. A lo mejor lo que hay que hacer ahí es, obviamente, sincerar un poco”, dijo explicando que se podrían rever los servicios específicos que están reclamando". Es importante que se entienda que lo que acá existe es una cuestión judicial, no política. El Banco cuestiona por qué paga tanto sin recibir casi nada a cambio, entiende que ello es inconstitucional y es sobre eso que el juez va a fallar, no si le va a afectar mucho o poco a Rafaela,

La administración de Viotti debió tender canales de dialogo con el Banco, procurar "negociar" y no llegar a esta instancia en donde seguramente el juez va a fallar en contra de la Municipalidad de Rafaela.

Bottero fue muy claro cuando manifestó : “Creo que lo que estamos discutiendo de fondo es la contraprestación municipal a este tipo de tributos. A lo mejor lo que hay que hacer ahí es, obviamente, sincerar un poco”, lo que propone el secretario de Gobierno y Modernización es la postura que hay que tomar, y para ello no se debe demorar más, cuando más esté consolidada judicialmente la pretensión del Banco, más difícil será poder negociar en condiciones un poco más favorables.

El argumento por parte de los asesores legales de la Municipalidad del por qué el juez no tuvo en cuenta que el Banco no agotó la vía administrativa, no resiste el menor análisis y demuestra el poco conocimiento jurídico que los mismos tienen. Lo que el Banco Nación presentó es una Acción Declarativa de Certeza junto a una Medida Cautelar, no una demanda propiamente dicha reclamando un hecho concreto.

Otros de los puntos flojos de parte de la Municipalidad es lo referente a los plazos procesales, si bien la Municipalidad tiene 60 días para contestar la demanda, ahora 45, la misma se debe hacer en forma inmediata, no se debe demorar más, Hay que hacer todo lo necesario para que el juez resuelva cuanto antes y mientras más se demoren en contestar la demanda, más va a demorar el juez en hacerlo.

Debe quedar muy en claro que el Banco no está discutiendo el DREI, lo que hace el Banco es pedir "certeza" sobre tres artículos del mismo. El Banco lo hace desde el punto de vista material, la Municipalidad sigue anclada en otra época y se enfoca en lo social. La justicia va a fallar conforme a Derecho y la Municipalidad tiene todas las de perder. Si no se negocia, se puede quedar sin nada.