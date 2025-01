Pantalones parachute: la obsesión 2025

2024 fue, sin duda, el año de los jeans. Entre los cortes de cintura baja, los tipo barril y los modelos amplios, era difícil escapar. Pero en 2025, es hora de pasar página (al menos por un rato) Llegó el momento de una prenda que dejamos abandonada un tiempo, pero que está regresando triunfante: los pantalones paracaídas.



La buena noticia es que adoptó varias versiones diferentes, manteniendo obviamente su status original. Sumó metalizado para un look más nochero, hebillas, texturas y más. Así que no hay excusas porque esta temporada se adaptan a casi todos los gustos.



Este ítem súper amplio, con un corte abullonado y con posibilidad de ajustar en la parte inferior, era imprescindible en la década de 2000, y lo usaban principalmente los miembros de bandas de rock. Hoy vuelve con un nuevo aura, combinando elegancia y practicidad para convertirse en la alternativa ideal a los jeans. Confeccionado con materiales ligeros y técnicos como el nylon o el algodón, se adapta perfectamente a las transiciones entre el invierno y la primavera. Además de su funcionalidad, ofrece un toque deportivo, que siempre suma.



¿Cómo usar pantalones parachute?

¿Cuál es el secreto para evitar un paso en falso? Encontrar el equilibrio adecuado. Para lograr este look, inspirate en los años '90. Jennifer Aniston, ícono de los años '90 y 2000, dominó a la perfección el arte del estilo casual. Por lo general optaba por pantalones de paracaídas de talle bajo en color beige o marrón, combinados con una remera y una chaqueta denim. La combinación perfecta para adoptar este look sin exagerar. ¿El truco? Combinalos con prendas sencillas y "clean" para convertirlos en el punto focal de tu look sin sobrecargarlo.

Fuente: ELLE