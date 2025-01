Castle-core: la estética medieval toma la posta en 2025

En 2025, preparate para ver los castillos invadir los armarios, impulsados ​​por una tendencia gótica y romántica a la vez. Cotas de malla, anillos viejos, vestidos señoriales y botas de caballero vuelven a rondar la moda, impulsadas por una atrevida Generación Z, dispuesta a reinventar la historia. Bienvenida al mundo del “castle-core”, una estética medieval que se abrió camino desde las alfombras rojas hasta las pasarelas.



Detrás de este enigmático término se esconde una tendencia que tiene sus raíces en la Edad Media, en la encrucijada del gótico y el romanticismo. El informe anual de Pinterest Predicts sobre tendencias visuales para 2025 revela un fuerte apetito por el estilo medieval, con aumentos impresionantes en las búsquedas: +110 % para el término "medieval" y picos para elementos tan variados como anillos de plata (+50 %). , vestidos castellanos azules (+85%) o incluso collares de cota de malla (+45%).



Pero el “castle-core” no se limita a una simple revisión de los trajes medievales. Es una reinterpretación moderna que fusiona la iconografía medieval con una visión audaz y reinventada. ¿Inspiración? Figuras históricas de poder, como Juana de Arco, que la creadora Jeanne Friot magnificó durante la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París 2024. Allí, una amazona enmascarada cabalgó por el Sena en una puesta en escena digna de una película épica.





Más acá recordemos a Natalia Oreiro en los Martín Fierro de la moda en donde fue premiada y destacada como ícono de moda. La pieza en cuestión se trató de un vestido plateado totalmente artesanal que se asemejaba a una armadura, una cota de malla medieval que la cubría desde la cabeza hasta los pies, con hombros, brazos y espalda descubierta. Le sumó además guantes con apertura de dedos y una pequeña cartera. Este look tuvo más de 200 horas de trabajo en su confección, y se hizo con 35.000 arandelas. Este vestido único fue realizado por la marca uruguaya @ghoda.uy





Diseñadores a la vanguardia de la tendencia

Si bien esta tendencia parece nueva, no tiene precedentes. Uno de los pioneros de la moda medieval moderna es Paco Rabanne. Bajo la dirección de Julien Dossena, la casa siempre ha revisado los códigos de su ilustre predecesor, en particular a través de la cota de malla, firma esencial de la marca. Para primavera-verano 2024, Rabanne presentó una colección donde los guerreros modernos se visten con piezas que recuerdan a armaduras, fusionando así historia y fantasía. Este guiño a esta estética lo encarnó el cantante Chappell Roan, quien optó por un traje de cota de malla durante los MTV Video Music Awards 2024.

Diseñadores como Jeremy Scott para Moschino (2016) y Bruno Sialelli, que dirigió Lanvin en 2019, también han integrado elementos medievales en sus colecciones, anclando la estética gótica en los desfiles. Una tendencia que hoy se fortalece con el regreso de piezas imponentes, como los vestidos candelabro con cristales de Swarovski o las letras góticas de pergaminos.



Las celebridades también

Las celebridades se han aprovechado rápidamente de este fenómeno, en las alfombras rojas y más allá. Natalie Portman, por ejemplo, causó revuelo en el Festival de Cine de Deauville , luciendo un vestido de cota de malla transparente, complementado con un cinturón ceñido y mangas abullonadas. Unos días después, continuó adoptando esta estética en el desfile de Dior durante la Semana de la Moda de París. Zendaya , por su parte, creó un momento inolvidable en el estreno de Dune 2 en febrero de 2024, vestida con una armadura Mugler de archivo, un guiño al universo guerrero de la Edad Media.

En septiembre de 2024, Chappell Roan siguió marcando tendencia con una serie de looks inspirados en la Edad Media: un vestido de tul burdeos de Y/Project, una armadura de metal total look y, finalmente, un conjunto de cota de malla de Rabanne para recibir su premio. Este juego de contrastes entre pasado y presente, entre armadura y sensualidad, cautivó la atención.

Personas como Taylor Swift y Anya Taylor-Joy también han coqueteado con la estética medieval en sus apariciones públicas. Algo que demuestra hasta qué punto esta tendencia encuentra su lugar en la moda contemporánea.

Fuente: ELLE