Ponle un toque de diversión a tu manicura con estos diseños de uñas funky

Proyectar seriedad y elegancia de vez en cuando —y en ciertos contextos— está bien, pero también es una buena idea dejar salir tu personalidad atrevida, rebelde y creativa a través de la tendencia funky en uñas que está de vuelta este 2025.

Con esta tendencia podrás experimentar diseños coloridos y muy creativos con diferentes formas y texturas que llamarán la atención de inmediato, sinceramente, creemos que las funky nails son una gran opción si quieres quitarte el estigma de ser seria y metódica.

Esta tendencia es sólo para quienes se atreven y siempre van por más.

1

Uñas funky tipo comic

Como ya te adelantamos, las uñas funky son ideales para contrarrestar la rigidez de nuestra imagen personal, un diseño creativo extraído de un comic, además, te hará lucir sumamente divertida.

2

Iridiscentes

El acabado iridiscente también es un clásico de las funky nails, este diseño clown sobre uñas almendra es de nuestros favoritos de la tendencia.

3

Funky ojo de gatoLo mejor de dos tendencias en un solo diseño ¿qué tal te parece este acabado ojo de gato con detalles funky? A nosotras en Harper’s Bazaar nos encanta incluso para una first date de noche, si te invita al cine o a cenar ¡Créelo! Tus uñas no pasarán desapercibidas.

4

MinimalFunky

Lo mejor de las uñas funky es que la creatividad es la única regla a seguir, si prefieres diseños sobrios, quizá no tan coloridos, la tendencia minimal funky no sólo te hará lucir sofisticada, también divertida.

5

Uñas funky en negativo

Una combinación de uñas Funky que también amamos es esta genial combinación de colores en negativo, aunque conserva una estética con reglas muy claras en cada diseño, está se rompe si comparas ambas manos que aunque tienen el mismo patrón de corazones, usa los colores invertidos.

¿Genial, no?

