Cuesta menos de 30 euros y es personalizable: este es el bolso de Zara que se agota en todas partes

Si quieres un bolso en tendencia, económico, de Zara y además, totalmente personalizado, este es el más indicado para ti

Si hay algo que nos encante, es un buen accesorio. Ya sea una cartera o unos pendientes que vayan a juego con nuestro look, el accesorio nunca falla. Y si además es un bolso de Zara, mejor que mejor. Sin embargo, si pensabas que no había nada que pudiera superarlo, prepara para tomar nota, porque llega al gigante de Inditex su nueva clave del éxito: lo personalizable, y aquí te contamos todo.

Este es el bolso personalizable de Inditex

Seguramente en algún momento de tu vida, hayas acabado comprando un bolso en Zara. Sea a través de su página web o en la tienda física, los bolsos de Zara llaman la atención como ningún otro accesorio.

Sin embargo, en esta ocasión, hay algo que ha revolucionado por completo el mundo de la moda y las tiendas de ropa: la personalización.

Se trata de un bolso en burdeos o marrón exclusivo de Zara de 29,95 euros que permite la personalización de dos letras en dorado. Puedes poner tus iniciales o las de un ser querido por tan solo 3 euros adicionales.

Es un servicio que te ofrece la web antes de finalizar la compra. Lo único que al ser personalizado, no podrás devolverlo, pero mientras te asegures bien de que es el bolso que quieres, seguro que te encantará.

Además, tiene el tamaño perfecto para que no sea ni demasiado pequeño ni demasiado grande y puedas llevarlo contigo siempre encima sin ocupar mucho espacio y guardando tus cosas más importantes.

Pasos para personalizar el bolso de Zara

Si te ha enamorado tanto como creemos este nuevo bolso en tendencia de Zara, aquí te contamos cómo personalizarlo. Es muy sencillo. Tan solo tendrás que seleccionar el color de bolso que quieres y antes de darle a “Añadir”, hacer clic en “Editar”.



De esta forma se te abrirá la siguiente ventana en donde podrás poner las dos iniciales que más desees tener en el bolso, viendo en el momento cómo quedarán esas letras en dorado en él.

Y es que, aunque ya hayan pasado los Reyes, no significa que todavía no podamos hacer regalos increíbles como este, y si no, para una misma. Ahora que ya conoces la nueva tendencia en bolsos de Zara, la pregunta no es si te lo comprarás, sino ¿qué iniciales pondrás en él?

Fuente: https://sevilla.abc.es