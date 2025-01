La insólita anécdota de Griselda Siciliani como víctima de un robo: "Les di lástima"

La actriz Griselda Siciliani sorprendió con una anécdota en la que contó que hace algunos años fue víctima de un asalto mientras ella esperaba el colectivo a la madrugada a la salida de un ensayo de danza, pero que no todo terminó como un robo habitual. “Les di lástima”, indicó.



“Me agarraron unos chicos que venían en bicicleta con un cachorrito en la mano. Me pidieron todo: ‘dame la mochila’ y me puse a llorar”, contó a Alejandro Bercovich en Radio Con Vos. Sucede que tenía dinero guardado que había cobrado de un evento de baile.

Fue entonces que, al romper en llanto, los ladrones cambiaron de actitud. “Me dieron una impotencia, pero les di todo. No sé si les dio pena o fastidio que llorara. Pero después no sé, como que nos hicimos amigos y me quisieron regalar el cachorrito”, aseguró.

“Estaba sola y me dijeron ‘llevátelo’ al perro. Pero éramos seis hermanos. Si yo le caía a mi viejo con un perro, se moría” contó entre risas. La historia revolucionó las redes sociales y se hizo viral.

Fuente: Rating Cero