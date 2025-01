Nueva denuncia multimillonaria en Hollywood: extorsión, difamación e invasión a la privacidad

El actor y director de cine estadounidense Justin Baldoni realizó una denuncia multimillonaria contra Blake Lively y Ryan Reynolds, por lo que el escándalo entre las estrellas de la película It Ends With Us sumó un nuevo capítulo polémico en el mundo de Hollywood.



Según informó el portal Variety, Justin Baldoni demandó a Blake Lively y Ryan Reynolds por u$s400 millones en daños y acusándolos de haber intentado "destruirlo". La denuncia se presentó el jueves 16 de enero y sorprendió a Hollywood, ya que el documento de 179 páginas presentado en el Distrito Sur de Nueva York, los acusó de extorsión civil, difamación e invasión de la privacidad.

En la demanda, Variety reveló que señalaron: "Este es un caso sobre dos de las estrellas más poderosas del mundo que despliegan su enorme poder para robar una película entera de las manos de su director y estudio de producción…". Vale recordar que la actriz presentó su propia demanda contra el actor el pasado 31 de diciembre, donde lo acusó de orquestar una campaña clandestina de desprestigio mediático en su contra.

Todo comenzó luego de que se filtrara una supuesta acusación de Lively contra Baldoni, en la cual se utilizó la palabra acoso sexual y provocó un fuerte repudio mediático contra él. Ante esto, Bryan Freedman, abogado del actor, explicó: "Esta demanda es una acción legal basada en una abrumadora cantidad de evidencia no alterada que detalla el intento engañoso de Blake Lively y su equipo de destruir a Justin Baldoni mediante la difusión de información groseramente editada, sin fundamento, nueva y manipulada a los medios de comunicación".

Por otro lado, Freedman se mostró muy seguro con la evidencia: "Esta es una batalla que ella no ganará y que, sin duda, lamentará. Blake Lively fue engañada gravemente por su equipo o tergiversó la verdad intencionalmente y a sabiendas. Nunca más se le permitirá a la Sra. Lively continuar explotando a víctimas reales de acoso real solo para obtener ganancias de reputación personal a expensas de quienes no tienen poder".

Fuente: Clarin