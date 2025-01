«Nunca nadie dudó que haya sido otra cosa»: hablaron por primera vez las hijas del fiscal Alberto Nisman

A diez años de la muerte del fiscal Alberto Nisman, encontrado sin vida en las torres Le Parc de Puerto Madero el 18 de enero de 2015, sus hijas Iara (25) y Kala (18) rompieron el silencio y hablaron públicamente sobre el caso por primera vez. Ambas coincidieron en que la familia nunca dudó de que se tratara de un asesinato, aunque reconocieron que no sienten la necesidad de conocer quién fue el responsable.

“Nunca nadie de nuestra familia dudó que haya sido otra cosa”, señalaron las hermanas en una entrevista con Diego Leuco en Resumido, una sección del canal de streaming Luzu TV. A lo largo del diálogo, recordaron cómo vivieron los días previos y posteriores al hallazgo del cuerpo de su padre, así como el impacto emocional que les dejó el suceso.

Los últimos días de Nisman y el momento de la noticia

Al momento de la muerte de su padre, Iara tenía 15 años y Kala 8. Durante ese enero, Iara había viajado con Nisman para celebrar su cumpleaños número 15. Sin embargo, el paseo se interrumpió abruptamente cuando el fiscal decidió regresar de urgencia a Buenos Aires debido a un adelanto en la presentación de la denuncia contra la entonces presidenta Cristina Kirchner.

“Antes de irnos al próximo destino, él se larga a llorar y me dice que nos volvemos a Buenos Aires juntos porque tenía que presentar la denuncia. Me explicó varias cosas que, la verdad, no entendí mucho en ese momento”, relató Iara, quien hoy es arquitecta.

Al no querer regresar inmediatamente, Iara se unió a las vacaciones de su madre, la jueza Sandra Arroyo Salgado, y de Kala en Europa. Fue allí, en París, donde recibieron la noticia del fallecimiento de Nisman. “Estábamos en una habitación, yo me dormí, y de la nada me desperté y estaban mamá y Iara llorando”, recordó Kala, quien confesó que el tiempo le ayudó a procesar y comprender lo ocurrido.

Kala también agregó que su madre había recibido un llamado alertando que Nisman no respondía mensajes ni llamadas. Ambas comenzaron a escribirle y contactarlo, hasta que finalmente recibieron el trágico anuncio. “Después de eso, mis recuerdos ya no están tan claros”, admitió.

Un crimen sin resolver, pero con certezas familiares

Iara y Kala afirmaron que no necesitan saber más de lo que ya conocen sobre la muerte de su padre. Ambas encontraron paz gracias al acompañamiento de su madre, quien, según destacaron, jugó un rol clave para canalizar el dolor de una manera constructiva. “Yo sé lo que necesito saber, y creo que todo lo demás tiene que ver con seguir con el dolor y la angustia”, aseguró Iara.

Declaraciones y teorías sobre el caso

Horas antes de la entrevista con las hijas de Nisman, el ex abogado de la familia, Manuel Romero Victorica, reiteró su convicción de que la orden de asesinar al fiscal provino del entorno de la entonces presidenta Cristina Kirchner. Luego, repasó las irregularidades en la investigación, el papel de los agentes de inteligencia y el rol de Diego Lagomarsino, quien fue procesado como partícipe necesario en el caso.

Romero Victorica también sostuvo que los autores materiales del crimen “ya no están en este mundo”, alimentando aún más las especulaciones sobre un encubrimiento en el caso.

