Hugo Menossi terminante: "Viotti no goza de buena imagen tras un año de gestión"

Quien otrora fuera fundador del Pro en Rafaela hoy no se encuentra con cargo en la política, lo que no significa que no esté haciendo política, todo lo contrario, Menossi está más activo que nunca y seguramente fa a formar parte de un espacio en las elecciones de este 2025.

En una extensa nota con R24N Menossi habla de todo y de todos. Da un indicio muy claro en que espacio seguramente militará, habla de la gestión de Leonardo Viotti en Rafaela y sobre todo es terminante cuando afirma que la imagen del actual intendente no es para nada buena y también nos habla del peronismo de Santa Fe y Rafaela.

Menossi confirma que recibió el llamado del espacio libertario y que su pensamiento político hoy está muy cerca del Presidente Milei. Imperdible reportaje que vale la pena escuchar desde el primer minuto hasta el último.