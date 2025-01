Diego Valenzuela reafirmó su llegada a La Libertad Avanza: «El cambio está acá, afuera está el kirchnerismo»

El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, brindó este viernes una entrevista en CNN Radio, donde reflexionó sobre su decisión de abandonar el PRO para sumarse a La Libertad Avanza (LLA). En diálogo con Nacho Girón en La Mañana de CNN, Valenzuela defendió su posición, habló sobre sus diferencias con el macrismo y expresó su respaldo al presidente Javier Milei.

«No me cambié de camiseta»

Valenzuela fue enfático al aclarar que su paso a LLA no implica una traición a los valores que sostiene desde su ingreso a la política. “Lo obvio y lo que vengo madurando es apoyar el cambio que votaron los argentinos y que trasciende las fronteras de los partidos y las personas”, explicó. Y añadió: “Siento que no me pasé de lugar ni me cambié de camiseta; apoyo el cambio y lo hago desde que llegué a la política”.

En relación a Javier Milei, destacó: “Sé de la capacidad de Milei para encarar los cambios profundos. El mensaje es que el cambio está acá; afuera está el kirchnerismo”.

Un apoyo crítico pero decidido

Consultado sobre su postura hacia el liderazgo de Milei, Valenzuela fue claro: “Nos acercamos con Patricia (Bullrich) no para buscarle el pelo al huevo. Como en toda organización puede haber diferencias, pero hay un rumbo claro. En un año, Milei consolidó un espacio legítimo de origen y de ejercicio”.

Sobre su decisión de unirse formalmente a LLA, afirmó: “No pedí nada para pasarme. Le dije (a Milei) que podía ayudar más estando adentro y no siendo un aliado”.

Además, remarcó la importancia de unir fuerzas en la provincia de Buenos Aires para futuros comicios: “El objetivo es unir al cambio en la Provincia. Nosotros perdimos por ir divididos. Perdimos distritos clave como Lanús, La Plata y Bahía Blanca. Sé que Milei no va a aflojar, y aunque faltan cosas, logró resultados que nadie esperaba”.

Diferencias con el PRO y mensaje a Macri

Sobre su relación con Mauricio Macri y las tensiones en el PRO, Valenzuela recordó: “Hemos hablado en su momento con la discusión partidaria y pusimos nuestro punto de vista, pero no fue tenido en cuenta. Se incumplió ese contrato entre nosotros; cambiaron a Patricia por Yeza y se cerró un espacio para manifestar opiniones diferentes”.

Cuando fue consultado sobre si había hablado con Macri tras su decisión, respondió: “No lo llamé porque no creí que fuera necesario dada la situación que atravesamos a nivel partidario. Hace meses que nos enteramos por los medios de las decisiones del PRO”.

¿Un futuro en LLA como candidato?

Finalmente, Diego Valenzuela dejó abierta la puerta a una posible candidatura en la provincia de Buenos Aires bajo el ala de LLA. “Me siento con ganas y capacitado para representar algo en la Provincia a futuro, para recuperarla en 2027”, confesó. Sin embargo, aclaró que su incorporación al espacio no estuvo motivada por aspiraciones personales: “En esta decisión no se mencionó esto y no es un tema de candidaturas”.

