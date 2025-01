Mayoraz: "La Constitución de Santa Fe debe contemplar los planteos de Milei"

Mientras espera una respuesta de fondo de la justicia santafesina sobre la validez o no de la ley que declaró la necesidad de la reforma de la Constitución, la Libertad Avanza pone el acento en los primeros temas a discutir en la campaña electoral de acá a abril y uno de los ejes es que la Legislatura tenga una sola Cámara, eliminando el Senado, más allá de que la discusión es sobre si está o no abierta esa posibilidad de discutir el tema.

"Pullaro hizo un acuerdo con los senadores para evitar esa discusión y para permitirles que peleen por su participación en la convención representando a sus departamentos" afirma ante El Litoral el diputado nacional Nicolás Mayoraz.

El abogado rosarino, hoy preside la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja de la Nación, fue propuesto por La Libertad Avanza para encabezar la lista de convencionales en las elecciones del 13 de abril. Mantiene su objeción a tres artículos de la ley de reforma y espera que la justicia le de la razón y le dice a El Litoral que está dispuesto a llegar a la Corte Suprema de Justicia con su planteo.

Cuestiona junto a los apoderados de La Libertad Avanza y de Vida y Familia tres aspectos de la ley de reforma y pide que sean declarados inconstitucionales varios artículos que tienen que ver con el formato de las instituciones; la elección de los 69 convencionales -según él en contra de lo que dicta la propia Constitución actual- y la veda a que miembros del Poder Judicial puedan ser convencionales.

- El amparo no está cerrado, lo que rechazó el juez de feria fue la cautelar. El amparo sigue el trámite y vamos a esperar la sentencia la semana próxima. Además lo debe revisar la Cámara de feria. Es una discusión de un tema constitucional que, de un modo o de otro, estimo que va a llegar a la Corte Suprema de Justicia de la provincia.

- ¿Y a la Corte de la Nación también?

- Lo evaluaremos en su momento; lo tendrá que evaluar la provincia, también, en su momento. Nosotros creemos que esto tiene color como para resolverlo en la instancia provincial y somos optimistas con el resultado. Esperamos que la provincia revise su ley; que la Legislatura se siente de nuevo y haga una ley como corresponde. Para nosotros la ley tiene errores graves.

- ¿Quién debe resolver esos errores?

- Para nosotros la ley tiene tres errores graves: hay tres artículos que hacen que la ley sea inconstitucional: uno el contenido de la reforma; otro la elección de convencionales que se aparta de la Constitución donde se habla de distrito único y no 50 como distrito único y otros 19 por cada departamento. Este tema es grave para nosotros. Lo otro es la discriminación hacia los miembros del Poder Judicial.

Propuesta

- La Libertad Avanza anuncia que usted sea el primer candidato a convencional constituyente. ¿La propuesta central es la unicameralidad?

- Planteamos esto porque vemos que Pullaro hizo un acuerdo con los senadores para evitar esa discusión en la convención. Queremos marcar la contradicción en el discurso del gobernador que lo único que le interesa de la Constitución es su reelección y a los senadores cuidarles sus intereses, primero tratando de mantener la bicameralidad y segundo dándoles un método para que tengan más fácil el acceso a ser convencionales constituyentes por sus departamentos.

Estamos adelantando una discusión de la unicameralidad pero tenemos un planteo que va más allá y es que la Constitución santafesina siga los planteos que propone el presidente Javier Milei para la Argentina. ¿Cuál es el rol del estado frente a la sociedad?. La Constitución significa el diseño de la instituciones del Estado. Estamos desarrollando una propuesta que contemple cómo queremos que sea el Estado

- Siendo diputado provincial presentó en su momento un proyecto de reforma constitucional

- Me pidieron que lo vuelva a presentar y dije que no porque los tiempos han cambiado. Cuando ingresé el proyecto recién estaba ingresando a la política y tenía la ingenuidad de creer que las instituciones se podían mejorar.

Con el tiempo vi que no se mejoran y que hay que cambiar y que la bicameralidad es una de las cosas a cambiar. Creí que la bicameralidad podía ser un sistema mejorable, pero me doy cuenta que al único que beneficia es al senador departamental.

Al contrario, en 42 años de democracia hemos visto que los departamentos siguen postergados. La presencia de los senadores no ha servido para nada. No es una herramienta útil para un desarrollo de las regiones de las provincias. Es necesario discutir esto, el diseño institucional de la provincia.

En aquel momento no se me ocurrió el planteo pero ahora lo veo muy necesario. La sociedad reclama otra cosa, vemos también el desarrollo de otras provincias. Tenemos 70 legisladores, mire si podemos bajar el costo de la política y devolver a los pagadores de impuestos algunos beneficios.

- La unicameralidad garantiza la presencia en Legislatura de toda la provincia porque hay zonas que hace años que no tienen diputados

- Obviamente, el sistema cordobés es un sistema mixto que combina la representación de distritos con la representación úninominal. Se puede discutir el número de miembros, se puede hacer.

Un sistema unicameral sería mucho más ágil, menos costoso, más ágil por el trámite burocrático y el mejor funcionamiento de las instituciones. Pero lamentablemente ésta es la discusión que Pullaro no quiere dar.

El mandatario rehúsa esa discusión porque tiene un acuerdo con los senadores y eso es lo que nosotros denunciamos. La oportunidad única de hacer una reforma bien hecha la entregó para obtener la reelección, la posibilidad de reelección.

-. ¿Esto lo corrige la justicia o es así?.

- Lo corrige la justicia o lo veremos en la convención constituyente. La unicameralidad la vamos a discutir si somos elegidos. Vamos a buscar que la ciudadanía conozca este pacto, lo castigue en las urnas y nos de la posibilidad de tener el número suficiente para modificar esta situación.

Armado electoral

La Libertad Avanza anunció a través de su titular en Santa Fe, Romina Diez, que Mayoraz será la cabeza de lista de convencionales constituyentes. Cuando se le pregunta a Mayoraz cómo será el armado electoral, dice que irán con el sello propio que ya tiene reconocimiento provincial pero en alianza con sectores independientes; sectores del justicialismo que hace tiempo en Santa Fe no se sienten representados por sus dirigentes pero también por miembros de la sociedad civil y de sectores productivos como el agro o la industria.

