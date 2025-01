Incierto panorama para el Gobierno en el Congreso: la falta de acuerdos podrían trabar las extraordinarias

El inicio de las sesiones extraordinarias del Congreso, convocadas por el Gobierno para el próximo lunes, se encuentra marcado por la falta de consenso en torno a los proyectos prioritarios del oficialismo. Entre las iniciativas más destacadas se encuentran la posible eliminación de las PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) y las designaciones de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, hasta el momento, no se han registrado avances significativos en las negociaciones, lo que genera incertidumbre sobre el futuro de estas propuestas y, en particular, sobre la capacidad del oficialismo de conseguir los votos que le aseguren su aprobación.

De acuerdo con lo que hizo trascender la Casa Rosada, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ha intentado acercar posiciones con los principales referentes de los bloques opositores. Para ello, extendió una invitación a una reunión en la sede del Ejecutivo a los líderes parlamentarios con quienes mantiene una relación más fluida: Cristian Ritondo, del PRO; Rodrigo de Loredo, de la UCR; y Miguel Ángel Pichetto, de Encuentro Federal. Sin embargo, esta estrategia no ha logrado el respaldo unánime de los convocados, y todo parece encaminarse a un vaciamiento del encuentro o, como señalan desde la oposición, un encuentro “entre el oficialismo y el oficialismo blue”.

Hasta ahora confirmaron su presencia Cristian Ritondo y Rodrigo de Loredo. Pichetto volvió de sus vacaciones con menos paciencia de la que le supo tener durante el 2024 al oficialismo y aclaró que no va a asistir.

En un encuentro con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el rionegrino -junto a los diputados de su bloque Emilio Monzó y Oscar Agost Carreño- le aclaró que no irán a Casa Rosada. Según explicaron fuentes al tanto del encuentro, los diputados fueron tajantes: consideran que las discusiones con el oficialismo deben realizarse en el ámbito institucional del Congreso y no en la Casa Rosada.

Además, plantearon una demanda adicional: que el Presupuesto 2025 sea incluido en el temario de las sesiones extraordinarias. Sin embargo, esta solicitud ya ha sido rechazada de manera categórica por el Gobierno, lo que añade un nuevo punto de fricción entre ambas partes.

Esos dos puntos, más el malestar acumulado por el destrato a los legisladores en general, pusieron en pie de guerra al bloque de Pichetto. Tanto es así que hay legisladores que ya avisaron que no interrumpirán sus vacaciones si el Ejecutivo no da una señal respecto al tratamiento de la ley de leyes.

Otros de los bloques que no participará es el de Democracia para Siempre, el grupo de radicales que conduce Pablo Juliano. Fue el propio diputado bonaerense quien marcó su posición respecto de las reuniones en Balcarce 50 que suelen tener sus compañeros legisladores, en especial aquellos que se denominan “radicales con peluca”.

En un posteo en su cuenta de X, Juliano dijo: “Déjense de joder, tienen más fotos en Casa Rosada que los granaderos. No confundan a la sociedad, la de hoy no fue una foto institucional, es la foto de quienes quieren permanecer en la política a cualquier costo. ¿Se va a Casa Rosada para que den marcha atrás con el veto a los jubilados o para pedir un lugar en las listas de La Libertad Avanza? ¿Se le dijo al Presidente que no ataque más a periodistas críticos o se fue a pedir un cargo más en el Gobierno? ¿Fueron a pedirles explicaciones sobre la manera en que se van a designar los Jueces de la Corte Suprema? Arrastrados como gusanos en busca de una salida a sus candidaturas". La foto a la que hace referencia fue la que se tomaron los diputados del bloque de la UCR el 26 de diciembre pasado.

“La decisión es no dar ningún debate porque no mandaron Presupuesto. Si hay sesión por Ficha Limpia, proyecto que aún no mandaron y que desconocemos sus detalles a pesar de que lo anunciaron hace ya más de una semana, ir al debate sólo por ese tema”, explicó una fuente del bloque de “los otros” radicales.

Estas posiciones marcan una línea divisoria en el recinto. Por un lado, están los 39 diputados de La Libertad Avanza junto a los 37 del PRO y los 20 de la UCR. Grupo al que se unen bloques minoritarios como el MID, Independencia, Fuerzas del Cielo y CREO, entre otros. Sumando todos estos legisladores, y teniendo en cuenta que todos están presentes y apoyan, el oficialismo queda muy lejos de los 129 que necesita para alcanzar el quórum y aún más de los votos necesarios para modificar las leyes electorales.

Del otro lado quedan Encuentro y Democracia que, aunque pueden tener puntos en coincidencia con la posible modificación de la ley de Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, esas coincidencias quedan supeditadas al tratamiento del Presupuesto y a la consideración del Legislativo como un poder separado del Ejecutivo.

En un tercer bloque queda Unión por la Patria (98) y el Frente de Izquierda (5) que no son tenidos en cuenta por el oficialismo para entablar ningún tipo de negociación. En el caso de UP puede ser que tenga “fugas” para el tratamiento de la eliminación de las PASO. Pero esto sucederá si es que La Libertad Avanza consigue los 129 diputados que le habiliten una sesión.

Con el inicio de las sesiones extraordinarias a la vuelta de la esquina, el panorama político se presenta incierto. La falta de acuerdos concretos en torno a los proyectos clave del oficialismo podría dificultar el avance de su agenda legislativa en el Congreso. Mientras tanto, las posturas divergentes entre el Gobierno y sectores de la oposición, como Encuentro Federal, Democracia y la CC ARI evidencian la complejidad de las negociaciones en un contexto político marcado por la polarización.

* Para www.infobae.com