Fátima Florez se hartó de Yuyito González, fulminó su programa y no dejó dudas: “Pedazo de zorra”

Tras su separación de Javier Milei, Fátima Florez se muestra feliz, enfocada en su carrera. Sin embargo, todos sospechan que quedó lastimada de esa relación, y que hay cierta animosidad contra Yuyito González.



Cada vez que la entrevistan, surge el tema, y sus respuestas suelen tener el humor ácido característico de sus imitaciones. En un reportaje reciente, no pudo evitar criticar duramente a la actual pareja de su ex, y en particular a su programa.

La cruda definición de Fátima Florez sobre Yuyito González

“Yo no soy celosa ni posesiva”, se definió la humorista. “Estuvo a las claras de todo el público. Bueno, no mucha gente mira ese programa, qué se yo... 0,01 no es mucho rating”, lanzó, filosa.



Y agregó, para que no queden dudas: “Pero como después está el refrito de los programas…”, dando a entender que la repercusión del programa de Yuyito era gracias al periodismo cholulo.

Lo cierto es que admitió que, tras la primera visita de Milei al programa de la ex vedette, le advirtieron que algo pasaba. “La gente me empezó a decir que me estaban tocando a mi novio. Me decían ‘che, qué toquetona con tu novio, cómo lo permitís’”, comentó.

Y volvió a cuestionar la audiencia: “Yo no la estoy criticando, es lo que dicen las planillas. No es un programa exitoso”, aseguró, basándose en los números del rating.

Fátima Florez no se contuvo a la hora de criticar a Yuyito González

Envalentonada, Fátima Flores siguió fustigando a Yuyito: “Mucha gente me decía que ella era muy toquetona con mi novio para que le suba el rating. Por eso en su momento dije ‘ché, que pedazo de zorra’”.

Sin embargo, no le pareció peligrosa. “En ese momento no reaccioné ni me pareció algo para generar celos. Lo tomé como que lo hizo para levantar rating en su programa”, indicó.

Y salvó la reputación del presidente: “Yo creo que Milei fue leal conmigo. Tengo un muy lindo recuerdo, muy simpático, teníamos un humor parecido”, recordó.

Fuente: La 100