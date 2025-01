Pablo Miassi emerge como uno de los cuadros políticos más importantes de Rafaela

En una ciudad que tiene concejales que no hablan, otros que no saben hablar, algunos que tienen miedo a hablar por que algún jefe se les puede enojar y no sin los que hablan por hablar sin decir nada, que en la política de Rafaela emerja un dirigente capacitado, con sentido común, preparado y con una fuerte convicción de servicio, es algo bueno para la ciudad y debe ser destacado.

En tiempos en donde se barajan nombres para integrar listas y algunos se atreven a proponer a prepotentes como única condición para llegar al Concejo, no es para nada malo que un honesto, capacitado y estudioso quiera ingresar a un Concejo Municipal muy pobre en nombres e ideas.

Miassi proviene del PDP y desde hace varios años se viene preparando para dar el salto del llano, en las elecciones pasadas era un número puesto, pero Carla Boidi ganó la pulseada y se quedó con el lugar que a la postre la llevó a ocupar un puesto como concejal de Rafaela.

De Miassi sabemos que es abogado, que ejerce desde hace muchos años la profesión en un Bufette exitoso de la ciudad como lo es el que integraron en su momento el Doctor Gabriel Carlucci y su tío, el Doctor Emilio "Luchi" Chatelet, actualmente titular o quien lleva los destinos de "Hacendados de Rafaela", lo que no es poca cosa por el apoyo económico que tendrá Miassi para hacer frente a una campaña importante y necesaria para poder llegar a ser concejal.

En la actualidad el jefe máximo del PDP, Lisandro Mársico viene negociando con el radicalismo el lugar que pretende que ocupe Miassi, sosteniendo que por nada del mundo quiere bajarlo del primer puesto en la lista, que si no consigue eso, no habrá unidad y Miassi encabezará lista y le dará batalla al candidato que ponga el oficialismo en primer lugar.

"Ya le ganamos a Bottero la interna y lo dejamos sin nada, ahora vamos a hacer lo mismo, Miassi es un político nuevo, honesto, serio y alejado de la "rosca" de la política, es lo que la gente busca, estamos seguros de ganarle al radicalismo otra vez, o va primero en la lista o hay interna", nos dijo uno de los más influyentes dirigentes del PDP.

Miassi es una cara nueva y fresca que bien le hace a Rafaela, el Concejo necesita de dirigentes capaces, estos últimos años nos "impusieron" personajes "mudos" y sin ideas, es hora que la institución legislativa, quizá la más importante en cualquier sistema democrático y republicano se oxigene. Bienvenidas las figuras que piensan y que no están para calentar el sillón y levantar la mano por orden del jefe político.