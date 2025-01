YPF firmó un acuerdo para exportar GNL de Vaca Muerta a India y avanzar en proyectos mineros

YPF firmó un Memorándum de Entendimiento (MOU) para exportar Gas Natural Licuado (GNL) de Vaca Muerta a la India.

El MOU se suscribió con las principales empresas energéticas de la India: Oil and Natural Gas Corporation (OIL), Gas Authority of India Limited (GAIL) y Oil and Natural Gas Corporation Videsh Limited (OVL).

El acuerdo contempla la exportación de hasta 10 millones de toneladas anuales de Gas Natural Licuado (GNL), además de cooperación en litio, minerales críticos y exploración de hidrocarburos.

La misma cantidad de toneladas de GNL se acordó producir con Shell, con la firma del PDA (Project Development Agreement, por su término en inglés) en la ciudad de La Haya, en Países Bajos y tras la salida de Petronas del proyecto GNL de YPF.

Un puente energético entre Argentina e India

La firma del MOU se realizó en Nueva Delhi y contó con la participación del presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, y Hardeep Sinh Puri, ministro de Petróleo y Gas Natural de India, además de altos directivos de las compañías asiáticas.

El presidente de YPF señaló que este acuerdo es un avance estratégico para consolidar a Argentina como un actor clave en el mercado energético global. "Estamos convencidos de que nuestro país tiene la capacidad de convertirse en un importante exportador de energía, generando ingresos por 30.000 millones de dólares en la próxima década", afirmó.

Además, Marín agradeció el apoyo del equipo diplomático argentino en India, que desempeñó un rol clave en la concreción del acuerdo.

Detalles del proyecto Argentina LNG y qué empresas indias participan

El gas que será exportado a la India forma parte del proyecto Argentina LNG, que comprende producción de gas en Vaca Muerta, transporte dedicado mediante gasoductos, especializados, y una terminal de procesamiento en Río Negro, que incluye infraestructura offshore y onshore para la licuefacción de gas.

Para concretar la iniciativa ARGLNG, la petrolera de bandera creó una nueva empresa pública subsidiaria para llevar adelante su proyecto de licuefacción de Gas Natural Licuado (GNL). Se llama Argentina LNG SAU y es el "vehículo" pensado para presentar el proyecto al Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI), así como también la figura jurídica para conseguir los "off taker" y el financiamiento respectivo para llevar adelante las primeras obras. Según expertos, Argentina LNG SAU "podría convertirse en 'la' empresa pública de la próxima década".

Pero la iniciativa no solo representa un paso adelante en la expansión del sector energético, sino que también refuerza la competitividad de Argentina en el mercado global.

Las empresas de la India que participaron del acuerdo son referentes del sector energético en la región.

* GAIL (líder en infraestructura de gas en India, opera más de 16.000 kilómetros de gasoductos y gestiona contratos de GNL en el país)

* OIL (tercera mayor productora de petróleo en India, con más de seis décadas de experiencia)

* OVL (subsidiaria de la estatal ONGC, opera en 17 países y aporta cerca del 15% de la producción petrolera india).

El interés de India en el litio y minerales críticos argentinos

Aunque no trascendieron detalles del MOU respecto del litio y los minerales críticos, el interés de India en estos productos argentinos no es nuevo.

En enero del 2024 la empresa estatal Khanij Bidesh India (Kabil) firmó un contrato de exploración y desarrollo del litio por u$s 24 millones en Catamarca, junto a la empresa provincial CAMYEN (Catamarca Minería y Energía).

Con este convenio, Kabil inició un proceso de exploración de cinco bloques (con opción a explotación) en un área de 15.000 hectáreas en el sur de Cortaderas, en la localidad deFiambalá, cerca de la frontera con Chile. En esa misma zona, YPF a través de Y-TEC también tiene un acuerdo de exploración de 20.000 hectáreas con CAMYEN. Ambos proyectos son vecinos delTres Quebradas (3Q) de la empresa china Zijin-Liex.

Kabil es la segunda empresa de la India que opera en Catamarca: la minera Green Ko también firmó un convenio con CAMYEN para explorar 8.000 hectáreas en Antofagasta de la Sierra.

Qué significa la firma del MOU para YPF

El MOU con India marca el cierre de una gira internacional de YPF que incluyó visitas a Israel, Corea del Sur y Japón, en busca de nuevos mercados para los recursos de Vaca Muerta.

"Este acuerdo no solo afianza el liderazgo de Argentina en la exportación de energía, sino que también sienta las bases para futuras colaboraciones en sectores clave como el litio, en el que ambos países ven grandes oportunidades estratégicas", remarcacon desde YPF.

"Con este paso, Argentina refuerza su lugar como proveedor en el escenario energético mundial, destacando el rol de YPF en la transición hacia una economía más sustentable y globalizada", concluyó el comunicado.

