Javier Milei: “Los argentinos están muchísimo mejor, si las elecciones fueran hoy sacaríamos el 50% de los votos”

El presidente Javier Milei participa en el Foro Económico Mundial en Davos, donde brindó una entrevista a la agencia Bloomberg, en la que defendió su gestión, subrayando los avances en materia económica, la reducción de la pobreza y su enfoque en la “batalla cultural”.

En ese contexto, el jefe de Estado refutó las críticas al ajuste que realizó con las medidas económicas implementadas bajo su administración: “Doloroso es lo que ha vivido la Argentina en los últimos 100 años. Yo no creé la pobreza del 57%, yo la heredé y la sinceré, pero la bajé 21 puntos en un año”. Según el presidente, su gobierno no aplicó una receta dolorosa, sino que devolvió la libertad a los argentinos y mejoró sus ingresos.

En relación al crecimiento económico, Milei sostuvo que los salarios promedio del mercado formal han pasado de 300 a 1.100 dólares y destacó que, gracias a la revalorización de la moneda argentina, el PBI per cápita ha crecido un 120%.

Tras esa introducción, Milei se permitió hacer un cálculo electoral optimista, en el inicio de un año que tendrá los comicios de medio término como un momento bisagra para su administración: “Los argentinos están muchísimo mejor, los niveles de aprobación están en torno al 60%; si las elecciones fueran hoy sacaríamos el 50% de los votos”.

El mandatario también subrayó la importancia de los cambios estructurales en su gobierno, apuntando que “el problema no es la gente sino los políticos, que son los que están perdiendo”. Asimismo, se definió como un “outsider” de la política, afirmando que, en este ajuste, “tiene que perder la política”.

Criticó también a las instituciones europeas: “La gran mayoría de los políticos que están acá en Europa y gran parte del mundo, los que calientan sillas en Bruselas, se dedican a crear un entorno para que ellos vivan bien. Han reventado a Europa, que por eso es la región que menos crece en el mundo”. En su visión, lo que se debe hacer es “devolverle el poder a la gente” y eliminar las cadenas que oprimen con impuestos o regulaciones innecesarias.

En el tramo final de la charla, Milei detalló tres pilares en su gestión: los logros económicos, la construcción política y la batalla cultural.

Respecto del primer punto, el presidente afirmó: “Bajamos la inflación, la economía está creciendo, la pobreza se ha derrumbado y la inseguridad es cosa del pasado”. Añadió que su ministra de Seguridad presentó en el Fondo Monetario Internacional el modelo aplicado para mantener el orden social tras un ajuste de gran magnitud.

En el plano político, destacó el papel de su hermana, Karina Milei, como la encargada de construir la estructura partidaria del oficialismo: “Muchos han hecho intentos para construir sus partidos y han pasado 5-10 años sin poderlo hacer, y mi hermana lo consiguió en seis meses, así que felicitaciones (dijo mirándola a ella, que escuchaba detrás de cámara)”.

Luego enfatizó la importancia de la “batalla cultural” para consolidar los logros políticos y económicos: “A usted no le alcanza con los logros económicos y políticos… si la sociedad no comprende que el camino de la prosperidad es abrazar las ideas de la libertad, tendrá dos o tres gobiernos, pero tarde o temprano eso se va a perder”.

Finalmente, Milei también dejó claro que su permanencia en el poder será limitada y que no tiene intenciones de hacer carrera más allá de su actual mandato como jefe de Estado: “Yo tomo la presidencia como un trabajo: tengo que bajar la inflación, bajar la pobreza, terminar con la inseguridad y hacer crecer la economía. Y cuando termine, me voy a dedicar a dar conferencias, no voy a hacer política”.

