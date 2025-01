Bicicleta financiera: por qué Caputo incentiva la maniobra que hacen inversores con dólar

El mercado prevé que pronto el Gobierno aplicará otra baja de tasas de interés, que podría darse en los próximos días o semanas, para acompañar la reducción del ritmo de devaluación del tipo de cambio oficial, que a partir de febrero pasará del actual 2% mensual al 1% mensual, con el objetivo de seguir profundizando la desaceleración de la inflación.

Mientras tanto, los inversores aprovechan la calma cambiaria para seguir apostando al carry trade, estrategia que consiste en invertir en instrumentos en pesos para obtener rendimientos en moneda local mientras el precio del dólar cae, se mantiene o avanza poco, pero con el objetivo final de comprar más divisas con la ganancia obtenida.

Por varias razones, al Gobierno le conviene que los inversores mantengan esta estrategia. Incluso, de acuerdo con los analistas del mercado, la reducción del ritmo de devaluación del tipo de cambio oficial incentiva a las empresas para que sigan apostando al carry trade porque amplía la diferencia (y la ganancia) entre el avance del tipo de cambio oficial y las tasas de interés.

En ese sentido, afirman que el recorte de tasas de interés, cuando eventualmente se aplique, reducirá la ganancia de la operatoria. Pero estiman que, aún así, seguirá habiendo margen de ganancia para que las empresas se mantengan invirtiendo en instrumentos en moneda local y demandando menos dólares.

En qué consiste el carry trade de las empresas que incentiva el Gobierno

Por un lado, está la estrategia de carry trade que aplican los inversores minoristas, con la que apuestan a instrumentos en pesos con el objetivo final de comprar más divisas con la ganancia que se obtuvo. Mientras la operatoria siga vigente y no se cierre, al Gobierno le conviene porque le quita presión a la demanda de dólares paralelos y a la brecha cambiaria.

Pero esta estrategia contiene riesgos, porque si las cotizaciones de los dólares paralelos suben rápidamente mientras el inversor estaba posicionado en algún instrumento en pesos, podría borrar toda la ganancia proyectada o, incluso, generar pérdidas.

Por otro lado, está el carry trade de las empresas que pueden acceder al tipo de cambio oficial, porque en el marco del cepo cambiario avanza a un ritmo determinado, sin imprevistos, antes al 2% mensual y desde febrero lo hará al 1% mensual. La estrategia es aún más beneficiosa en el caso de las empresas exportadoras, porque están habilitadas para tomar créditos en dólares y sacar más provecho.

"La operación es muy sencilla. Una empresa exportadora toma un crédito en dólares, cuyo costo promedio hoy está alrededor del 5% anual, dependiendo del banco y la línea de crédito. A esto se le suma el costo del ritmo devaluatorio del oficial, que desde febrero será 1% mensual y anualizado da 12,7%. Si juntamos estos dos costos, en promedio da 17,7% anual", calcula el analista financiero Christian Buteler.

Bicicleta financiera: ¿ganan todos?

De acuerdo con Buteler, las empresas toman el crédito en dólares, que siempre se entrega en pesos, y con esos fondos invierten en algún instrumento en moneda local, como las Lecap, que operan con una tasa de interés de casi 30% anual. Es decir, bastante por encima del costo anual de tomar el crédito en dólares, por lo que la operatoria deja una importante ganancia.

"Se están ganando casi 12 puntos gratis, con dinero gratis. Ahí ganan todos. Por un lado, el banco coloca el crédito y gana su tasa. También gana el BCRA, porque esa operación lo que hace es que, cuando se otorga el crédito, los bancos venden esos dólares inmediatamente en el mercado oficial para entregarlo en pesos, y ahí el Central puede comprar divisas y aumentar las reservas netas. Y también gana la empresa, por la diferencia que se hace sin poner plata", explica.

Así, a diferencia del carry trade que hacen los inversores minoristas, el que hacen las grandes empresas tiene la ganancia mucho más asegurada porque, debido al cepo y al esquema de administración del tipo de cambio oficial, no hay lugar para imprevistos que impliquen pérdidas en algún momento de la operatoria. Y menos desde el próximo mes, ya que el tipo de cambio oficial avanzará a un ritmo aún más lento.

Además, de acuerdo con la consultora Outlier, la reducción del ritmo devaluatorio del oficial aumentará las liquidaciones de dólares de los exportadores porque "amplía la diferencia de tasas entre estar parado en el producto exportable, que corre al ritmo del dólar oficial, más bajo que la tasa en pesos, lo que incentiva a agilizar las liquidaciones mientras el mercado confíe en que el tipo de cambio se mantendrá a ese ritmo".

El incremento de las liquidaciones de divisas de los exportadores en el mercado oficial de cambios es favorable para el Banco Central porque le da la oportunidad de comprar esas divisas para sumarlas a las reservas o, en su defecto, le da la posibilidad de vender menos reservas en momentos en que hay que abastecer la demanda de los importadores.

El riesgo para el Gobierno a mediano y largo plazo

"¿Cuál es el problema de esto? El problema es que la operación empieza y termina en dólares. O sea, una empresa empieza tomando un crédito en dólares y recibe pesos, pero después termina devolviendo el crédito en dólares y quedándose con la ganancia. Cuando tiene que empezar a devolver el crédito, va a demandar esos dólares en el BCRA y esto genera presión sobre las reservas", advierte Buteler.

El analista estima que posiblemente el equipo económico del Gobierno está calculando que cuando se empiece a dar ese proceso final ya habrán entrado a las reservas del Banco Central los dólares de la cosecha gruesa del agro. Con esos fondos, podría financiar los cierres de las operaciones.

"Es un negocio redondo. No es lo mismo que un inversor minorista apueste a las tasas de interés en pesos porque no tiene asegurado hacia adelante el precio del dólar blue o MEP. Me parece que el anuncio del BCRA respecto a bajar el ritmo devaluatorio del oficial apunta precisamente a incentivar el carry trade, porque las empresas saben que desde febrero les bajará el costo de hacerlo", sostiene.

Los analistas de Cohen Aliados Financieros coinciden en que la decisión del Central de reducir el ritmo devaluatorio del tipo de cambio oficial a partir del próximo mes "busca afianzar el ancla cambiaria y fortalecer el carry trade para continuar con el proceso de desaceleración de la inflación, aunque podría profundizar la pérdida de competitividad del peso en un contexto global menos favorable".

* Para www.iprofesional.com