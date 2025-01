En los últimos días, la relación entre Nicolás Cabré y la China Suárez fue otro de los focos de atención que orbitan al escandaloso romance que tiene la actriz con Mauro Icardi. Es con este último que actualmente mantiene una convivencia junto con sus hijos y ocasionalmente con las hijas del futbolista.

Dentro de la "casa de los sueños" además de la actriz y el jugador, también viven los tres hijos de la China: Rufina, la hija que tiene con Cabré, y los dos hijos de Benjamín Vicuña, ex pareja de la actriz, Magnolia y Amancio. Sin embargo, la relación que la artista mantiene con sus ex no sería la mejor desde el inicio de su convivencia con Icardi.

Nicolás Cabré le soltó la mano a la China Suárez: qué pasó

El fin de semana, un nuevo escándalo estalló cuando Icardi llamó a su hija Francesca para felicitarla por su cumpleaños. Durante la llamada se generó un tenso cruce entre la China Suárez y Wanda Nara, ya que, al poner el altavoz, Rufina, la hija mayor de Cabré, intentó saludar a Francesca, pero la pequeña no quiso. Esto provocó la molestia de Wanda, quien reaccionó de manera fuerte ante la situación diciendo “gente de mierda”. A raíz de esto, la China Suárez le envió un mensaje a Wanda llamándola "mitómana" y "agresiva".

Pero el escándalo no terminó ahí. Las redes sociales tomaron rápidamente partido, y el nombre de Rufina cobró relevancia en las redes. Nicolás Cabré, quien no habría estado para nada contento con lo sucedido, decidió tomar cartas en el asunto en lo que respecta a la hija que comparte con la China en pos de protegerla.

Según Guido Záffora, Cabré está molesto por cómo se está involucrando a su hija en los enfrentamientos entre Wanda Nara y Mauro Icardi . Además, agregó que Cabré, quien en su momento había defendido públicamente a la China Suárez, ahora parecería haber perdido la paciencia, ya que la situación con su hija de por medio se habría vuelto insostenible.

“Está enojado por una publicación en redes en donde se incluye a Rufina y habla de la paternidad. Él vio a su hija con fotos cortadas, memes y se enteró lo que se dice de su hija”, comenzó relatando. “Ayer hubo una llamada telefónica de Cabré a la China Suárez. Él considera que ella es una excelente madre. Lo de la tenencia es absolutamente mentira. Cabré esta conforme y quiere a Eugenia, pero ayer tuvieron una charla en donde él le pidió que corra a Rufina de cualquier tema mediático, que no la haga partícipe de fotos con Icardi o eventos”, aseguró el panelista.

Nicolás Cabré le habría "soltado la mano" a la China Suárez, en cuanto a su romance con Mauro Icardi y la mediatización que esta estaría haciendo con la hija que tienen en común, Rufina. Cabré no estaría en buenos términos con la actriz desde el inicio de su romance con el futbolista del Galatasaray por su manejo con la menor en redes sociales.

