En La Libertad Avanza aseguran que consiguieron los votos para eliminar las PASO

El jefe de bloque de la Cámara de Diputados de La Libertad Avanza (LLA), Gabriel Bornoroni, aseguró que el oficialismo consiguió el apoyo necesario para eliminar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Esta fue una de las órdenes del presidente Javier Milei para tratar en estas sesiones extraordinarias, aunque al ser minoría sabían que el proyecto podía ser bloqueado.

«He hablado justamente con todos los jefes de bloque y no quiero decir antes de una votación, pero es muy probable que las pasos sean eliminadas«, admitió el legislador en diálogo con Radio Rivadavia. En este mismo sentido, explicó que «el presidente Milei lo envía (el proyecto para eliminar las PASO) porque es lo que todos los argentinos pidieron».

Asimismo, argumentó que «son 150 mil millones que gastan los argentinos para que uno o dos partidos hagan su interna, que lo pueden hacer, no es que no pueden hacer, pero sin la plata de los argentinos», pidió el jefe de bancada de La Libertad Avanza en Diputados. En este mismo sentido, también aseguró que hay «un amplio consenso» por el proyecto de Ficha Limpia, que aparentemente contaría con el visto bueno del PRO.

«Por la charla que he tenido hay un amplio consenso del tema de ficha limpia, y estamos un poco más motivados. La Ficha Limpia que envió el presidente es distinta y ahí tenemos la mayoría de los consensos», subrayó el dirigente sobre esta iniciativa, la cual en un principio la propuso el PRO y no tuvo quorum, por lo que fue rechazada y generó discusión con el oficialismo.

El discurso de Milei en Davos

Por otra parte, el diputado respaldó el discurso del presidente Javier Milei en Davos, especialmente la parte que apunta contra la ideología woke y el feminismo. «Hay algunos ropajes ideológicos que tienen más que ver con el socialismo, que obligan a tener porcentajes en las listas, u obligan al Estado a contratar a ciertas personas, hacen que no estemos de la mano con la libertad. Por eso lo que dijo el presidente creo que es hacia donde va la Argentina y el mundo, que nos va a hacer muy bien a nosotros los argentinos«, señaló.

Consultado sobre la posibilidad de eliminar el femicidio como figura penal agravante del Código Penal, el diputado afirmó que respalda la decisión de la administración libertaria. «¿Por qué deberíamos poner este agravante nosotros como una premisa en la Argentina? ¿Por qué debería existir?«, planteó el jefe de bancada de La Libertad Avanza.

«Deberíamos dar el debate bien amplio para ver los fundamentos, porque por ahí los fundamentos no son del todo firmes para que existan. Le veo viabilidad, pero me gustaría que tengamos un debate sano, puro. Si pretendemos una Argentina libre, que cada uno pueda hacer en su intimidad lo que quiera, no que nos obliguen que las intimidades de cada uno tengan algunos porcentajes en ciertos lugares», completó Bornoroni.

Con información de www.elintransigente.com